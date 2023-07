Rating del domingo: el altísimo promedio de los premios Martín Fierro 2023

La Alfombra Roja marcó 16.3 puntos de rating, una medición muy alta si se tiene en cuenta los valores actuales que logra por estos días la televisión.

Luego siguió la entrega a cargo de Santiago del Moro, que arrancó a las 21 horas, con una presentación que hizo el conductor, recordando momentos históricos de premiaciones anteriores. El promedio final de la gran fiesta fue de 23.6 puntos, con picos de 27.

Martin Fierro.jpg

Conmovedor encuentro de divas: Mirtha Legrand le entregó el Martín Fierro de Brillantes a Susana Giménez

Mirtha Legrand protagonizó un momento único en la gran fiesta de la televisión, los premios Martín Fierro 2023. La Chiqui le entregó el galardón de brillantes a Susana Giménez, su gran amiga. Juntas protagonizaron una charla muy emotiva en el escenario.

"Quiero que sepan que Susana me entregó este mismo premio a mí hace algunos años", comentó la conductora de los legendarios almuerzos. "Nos vamos entregando este premio la una a la otra... para mí es un honor recibirlo de vos", resaltó la diva de Telefe.

Susana recordó que siempre tuvieron una estrecha amistad. "Ella me daba bolilla a mí cuando recién empezaba... yo iba a jugar el burako a su casa y yo no podía creer que Mirtha Legrand me invitaba a su casa", rememoró.

"En el verano me acuerdo que íbamos a la playa con La Chiqui y Daniel Tinayre y nos íbamos lejos para que nadie nos molestara", siguió y señaló que ellas mantienen un vínculo que es inquebrantable: "Somos parte de la historia de la TV. Somos familia. Nos queremos y nos respetamos".

Por último, Susana anticipó que está trabajan en su regreso a la pantalla chica. "El año que viene voy a volver con mi programa en Telefe, que lo hice durante 35 años seguidos", concluyó.