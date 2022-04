Rating del viernes: cómo le fue a la gala de El hotel de los famosos en su nuevo día

Pero en relación a su competidor directo, lo cierto es que el reality del Trece no pudo con Fugitiva, la novela turca de Telefe, que fue lo más visto de la jornada tras conseguir 11 puntos. En tanto, Telefe Noticias y Züleyha ocuparon el segundo y tercer puesto del canal, con 10.5 y 9.9 puntos respectivamente, y superando también la marca de El Hotel...

Hotel de famosos fugitiva.jpg Si bien la gala de eliminación de El Hotel de los Famosos mejoró su rating respecto de la semana anterior, no pudo con la novela turca de Telefe, Fugitiva.

Por otro lado el programa de Ángel de Brito, LAM, fue lo más visto en la pantalla de América TV con 3.2 de promedio; el de Beto Casella, Bendita, hizo lo propio en El Nueve al conseguir 3.6 puntos, mientras el El sorteo del Mundial Qatar en la TV Pública logró 4.2.

Kate Rodríguez o Matilda Blanco: quién fue la nueva eliminada en El hotel de los famosos

El viernes por la noche un nuevo participante quedó eliminado del reality El hotel de los famosos, El Trece. Justamente Kate Rodríguez definió su salida con Matilda Blanco, con quien se había cruzado fuerte hace unos días.

El bajo desempeño de Kate en el último desafío ante Blanco la condenó a quedar fuera del reality. "Gracias la pasé súper bien. Di lo mejor de mi desde el día uno, un poco me desgasté, pasaron situaciones. No la estaba pasando bien", dijo la modelo.

kate rodriguez 1.jpg Matilda Blanco dejó fuera de competencia a Kate Rodríguez anoche en la gala de eliminación de El Hotel de los Famosos (El Trece).

"No sé qué decirte, no sé si pedirte disculpas, no sé", le dijo la coach de imagen a la panameña. "Les quiero decir a mis compañeros que den lo mejor de sí y que jueguen de frente, nada más", expresó la panameña, quien recibió la emotiva despedida de sus compañeros.

"Fui la única que se animó a jugar de entrada, que me mostré tal y cual soy. A muchos les gustó a otros no", resumió después Kate Rodríguez.