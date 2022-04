Salió a la luz un romance oculto entre Silvina Luna y un integrante de El hotel de los famosos

"Tengo que salir. Me dieron los niveles elevados así que me voy a ir a internar ahora para que me nivelen", le explicó la rosarina a sus compañeros.

Embed

Y agregó conmovida: "No quiero llorar, igual estoy acostumbrada ya a esto, son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder sostener".

"Estoy bien acá, gracias chicos, no quiero hacer un drama de esto", explicó la actriz.

A poco de su partida, se conoció un romance de Silvina con un integrante del reality.

Embed

Según contaron en Intrusos (América TV), la ex GH estaría saliendo con uno de los cocineros de El hotel de los famosos.

"Silvina Luna está saliendo con Gervasio Pecsio, que es ayudante de cocina en el reality", precisó Lucas Bertero.

El periodista reveló también que el cocinero había tenido un romance con Gloria Carrá.

El mensaje de Silvina Luna tras su salida de El hotel de los famosos

Silvina Luna tuvo que dejar El hotel de los famosos por complicaciones de salud.

Tras la salida del reality, la modelo publicó un emotivo mensaje en sus redes.

"Gracias por sus mensajes de apoyo y cariño #ElHotelDeLosFamosos", expresó la ex GH.