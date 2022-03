Rating: La gran noche de LAM en América TV superando al Trece

A las 20:41, LAM tocaba los 3.3 puntos de rating mientras que Bendita en El Nueve estaba en 2.9 puntos.

A las 21:27, LAM estaba en 4.7 puntos y el ciclo de juegos que conducen El Pollo Álvarez y Dani La Chepi llegaba a 4.5 puntos.

A las 21:34, LAM obtenía 5.0 puntos y El Juego de la Oca hacía 4.7 puntos.

angelita222.jpg

El tenso cruce entre Amalia Granata y Tartu al aire en LAM

Cabe destacar que en el ciclo de Ángel tuvo todos los temas picantes de la farándula y además hubo un tenso cruce entre Amalia Granata y Tartu al aire.

Hace unos días, en Radio Mitre, Amalia Granata lanzó fuertes declaraciones contra Jorge Rial. La ex vedette contó un mal momento que vivió cuando estaba embarazada de su hijo, Roque, y el periodista era conductor de Intrusos.

“Este señor cuando yo quedo embarazada de Roque, mi último hijo, con un panelista en su programa hicieron una planilla de mis días de ovulación porque no le coincidía el momento en el que yo había conocido a mi marido con mi embarazo”, explicó la panelista de Polino Auténtico.

El miércoles, Amalia estuvo en LAM (América TV) y protagonizó un tenso cruce con Tartu. La diputada señaló que el periodista estuvo en el panel de Intrusos cuando pusieron en duda si Leo Squarzon - su actual pareja - era o no el padre biológico de su hijo.

"Hubo un episodio acá con Amalia cuando se sentó Tartu...", advirtió Ángel. "Sí, la verdad es que no sabía que venía él como invitado. Estoy muy incómoda porque a los 41 años elijo con quien compartir un espacio y no elegí compartirlo con esta persona", exclamó la ex vedette.

"Venían por temas distintos y se dio este living", señaló el conductor de LAM. "Rial contaba los días de ovulación. Se cagaban de la risa, Tartu con Rial. Y decía que mi hijo no era hijo de su padre", enfatizó la invitada.

Tartu trató de no polemizar y apenas acotó: "No recuerdo eso, pero si lo dice Amalia debe ser cierto... y te pido disculpas si te sentiste ofendida. No tengo más nada para decir".

Amalia se mantuvo firme y reiteró su postura. "Entiendo que sea correcto y pida disculpas por una cuestión de imagen, de que estamos en un programa al aire, y que está todo el tema del maltrato a la mujer y el machismo, y que lo tenga que hacer, pero no siento que sean sinceras. Las acepto y para mí termina el tema acá", sentenció.