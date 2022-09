Rating: ¿Quién hizo más, Mirtha Legrand o Juana Viale? 

El sábado, La noche de Mirtha en la pantalla del Trece obtuvo un promedio final de 8.1 puntos de rating mientras que el ciclo de Telefe logró 8.6 puntos. Si bien la diferencia fue poca, durante el minuto a minuto hubo momentos que Andy superaba por más de 2 o 3 puntos a la diva.

Y el domingo, Almorzando con Juana (El Trece) registró un promedio final de 5.5 puntos de rating y perdió por más diferencia contra La peña de morfi que logró una media de 7.0 puntos. Durante la competencia directa, Jey se impuso por momentos por más de 3 puntos contra la nieta de la diva. Y si lo llevamos al ambito familiar, Mirtha hizo más rating que Juanita, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand regresó a la televisión: "Pensé que no volvía más"

Luego de varias idas y vueltas, Mirtha Legrand volvió a la televisión. Lo hizo este sábado 17 de septiembre en la pantalla del Trece con La Noche de Mirtha, que grabó el viernes por la tarde.

Tras una emotiva presentación en su temporada número 54 de su emblemático ciclo, la conductora se sentó a su tradicional escritorio para dar inicio al programa. “Que emoción. No pude dormir en toda la noche, pero estoy felicísima de estar acá de vuelta. Tanto me pedían que vuelva. Bueno, la Chiqui volvió”, admitió.

“Estoy un poco nerviosa, me tiemblan las piernas. No me siento segura al caminar, por eso le pedí a Mónica que fuera tan gentil y me acompañara”, señaló.

Mirtha también recordó a su histórica locutora Nelly Trenti, que murió hace pocos días: “Me acompañó con una voz preciosa: ‘Con ustedes, la señora Mirtha Legrand’”, dijo.

“Pensé que no volvía más. Me costó reponerme, me pasaba todo el día leyendo y me dijeron que huya de la cama. Ahora hago kinesiología con Guillermo”, indicó la diva.

Minutos después, presentó a los primeros invitados de la temporada 2022: Moria Casán y su actual pareja, el dirigente político Fernando Pato Galmarini, el periodista y conductor de A24 Baby Etchecopar y el cantante internacional José Luis El Puma Rodríguez.