Alarma en Punta Cana: la esposa de Julio Iglesias voló de urgencia tras un aviso de sus empleados

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger 1

De esta manera, al ver el repentino bajón anímico del ícono de la canción romántica latina, los trabajadores de la mansión de Puna Cana en la que actualmente se encuentra Iglesias se comunicaron con Miranda para ponerla al corriente de la situación.

Así fue que inmediatamente la madre de sus últimos cinco hijos no dudó en cancelar su agenda de actividades en Miami y voló de inmediato a Miami para acompañar a su marido. Lo que se sabe es que Miranda se encontraba en aquella ciudad estadounidense junto a los chicos por expreso pedido del músico, quien intentó desde el primer momento que su familia no fuese afectada por el escándalo internacional que en el que quedó involucrado luego de semejantes denuncias.

Así fue que, de acuerdo a la información de López, Miranda Rijnsburger "ha decidido reunirse con Julio porque el personal que está junto a él le ha comunicado que la situación es muy muy delicada".

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger con sus hijos

Cuál fue el descargo de Julio Iglesias ante el rechazo de la Justicia a sus peticiones

Julio Iglesias volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de realizar una controvertida publicación en su cuenta oficial de Instagram. El reconocido cantante español compartió una serie de imágenes que corresponderían a conversaciones privadas mantenidas por WhatsApp con las mujeres que lo denunciaron, con la intención de exhibir el vínculo cordial que, según él, existía entre las partes y así desacreditar las acusaciones en su contra.

El artista, que enfrenta denuncias por presunta violencia sexual, decidió exponer capturas de supuestos intercambios de mensajes fechados entre los años 2021, 2022 y 2023. A través de estas publicaciones, Iglesias buscó demostrar ante la opinión pública que la relación con las denunciantes era cercana y respetuosa durante el tiempo en que trabajaron junto a él, e incluso después de haber finalizado ese vínculo laboral.

De acuerdo a lo que expresó el propio cantante, esta determinación estaría directamente relacionada con un conflicto judicial. Según explicó, la Fiscalía española que lleva adelante la investigación le habría negado el acceso formal a la causa, lo que le impediría ejercer su defensa por los canales habituales. Ante este escenario, decidió recurrir a las redes sociales como forma de exponer su versión de los hechos.

Antes de difundir las capturas, Julio Iglesias publicó un extenso descargo donde argumentó los motivos de su accionar: "Ante a la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente". En la misma línea, reforzó su postura al asegurar: "Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados".

En ese mensaje, el artista sostuvo que las conversaciones difundidas deberían ser interpretadas como pruebas claras de que las acusaciones carecen de sustento. "Las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad", escribió con firmeza.

Julio Iglesias

Lejos de suavizar el tono, Iglesias también apuntó contra lo que considera una campaña de desprestigio: "Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas". Y concluyó reafirmando su postura de inocencia: "Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad".

Finalmente, antes de mostrar las imágenes, dejó en claro su intención: "A continuación, adjunto algunas de las comunicaciones de WhatsApp que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática a la que estoy siendo sometido".

Entre los mensajes compartidos se destacan textos afectuosos. Uno de ellos, fechado el 20 de abril de 2021, expresa: "Profesor buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mí aquí estoy a tu entera disposición, gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más. Un beso y un abrazo. Feliz noche".

Embed

Otro, del 23 de septiembre de 2022, señala: "¡Feliz cumpleaños Julito! Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud, para que puedas seguir gozando de esta hermosa vida, te mando un beso y un abrazo. Te quiero y siempre te recuerdo con cariño. Atte.: tu fisioterapeuta por siempre".

Sin embargo, más allá del contenido de los mensajes, la nueva polémica gira en torno a la exposición de los nombres de las mujeres denunciantes. En las capturas difundidas se las puede identificar claramente, pese a que la Justicia les había garantizado el resguardo de su identidad, lo que abre ahora un nuevo frente de conflicto en este delicado y mediático caso.