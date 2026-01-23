Andrés Calamaro y su novia, Natalí Franco, disfrutan de su amor en Punta del Este: las fotos

Los dos se mostraron sonrientes y dialogaron tranquilos entre la gente que se encontraba disfrutando también de un día típico de verano en la arena esteña.

El artista venía de un cierre de año exitoso con tres funciones en el Movistar Arena sold out consecutivas a fines de noviembre en el marco de su Agenda 2025 Tour donde recorrió también Latinoamérica y Europa a lo largo del año pasado con más de treinta shows en total.

Calamaro y Franco se casaron por civil en enero de 2025 luego de dos años de relación acompañados por sus afectos más cercanos tras el anuncio de boda que fue apenas unos días antes.

En aquella oportunidades los recién casados se retiraron felices con su libreta en mano y en silencio acompañados de varios famosos que se acercaron al evento como Javier, hermano de Andrés, y Juanse de los Ratones Paranoicos.

Mirá todas las imágenes de las vacaciones de verano Andrés Calamaro y su esposa Natalía Franco en Punta del Este.

Las fotos del casamiento de Andrés Calamaro y Natalí Franco

