Reapareció Lanchita Bissio y habló fuerte de su ex compañero, Teto Medina

Lanchita Bissio Teto Medina - captura Es por ahí1.jpg Ricardo Lanchita Bissio aseguró en Es por ahí (América TV) que al Teto Medina lo usaron como chivo expiatorio en la causa de la granja La razón de vivir.

En tanto, agregó: "Sé lo que le pasó, no voy a hablar puntualmente de lo que le pasó antes, es una causa que está en la Justicia donde uno no debe opinar, pero sí puedo opinar de estos lugares, de estas granjas donde uno hace un tratamiento", reconociendo luego haber caído también en las adicciones 28 años atrás. Mientras que sobre el recuerdo que tiene del Teto de la época en que lo conoció a comienzos de los '90, Bissio aseguró que como compañero era "Una persona extraordinaria, más sana que el Quaker".

Embed

Y en cuanto a las adicciones que tenía por aquel entonces, remarcó que "Lo único que tomaba era la popular gaseosa, nada más... Y la hamburguesa... Esa es la única adicción que tuvo". Asimismo, admitió que al momento de caer en el consumo de drogas ya no estaban en contacto permanente por su residencia en Córdoba. "Cuando me junté con él, es cuando ha venido para hacer algo puntualmente en algún boliche. Y estuve cuando Marcelo [Tinelli] nos convocó por los 30 años. Y ahí, en ese momento no lo vi bien. Y después apareció lo que todos sabemos", reconoció.

Por último, sobre su reciente detención en la granja "La razón de vivir", Lanchita Bissio afirmó que Teto Medina "Fue utilizado mediáticamente en este problema puntual, donde se lo utilizó al Teto como un chivo expiatorio, porque insisto: qué va a pasar con los chicos que están adentro de la granja", concluyó.

Teto Medina MArcelo Tinelli y equipo de Videomatch.jpg Teto Medina, Lanchita Bissio y Marcelo Tinelli junto a todo el equipo de la época de oro de Videomatch en la década del '90.

Teto Medina detenido: El día que Marcelo Tinelli hizo un video para sus pacientes en rehabilitación

Marcelo Teto Medina quedó detenido en la mañana del jueves en el marco de una causa por reducción a la servidumbre y abandono de persona por la clínica de rehabilitación La Razón de Vivir, donde trabajaba como Operador Socioterapéutico.

Y en medio de este nuevo escándalo se viralizó en las últimas horas un video en el que Marcelo Tinelli saludaba a los internos del centro de rehabilitación recomendando especialmente a su amigo y ex integrante de su histórico ciclo de las medianoches de Telefe en los '90.

teto medin marcelo tinelli.jpg Hace unos meses, Marcelo Tinelli grabó un saludo para los internos de la granja La Razón de Vivir a pedido del Teto Medina.

"Hola a todos, ¿Cómo andan? ¿Qué dicen mis queridos amigos de la Fundación La razón de vivir, ahí en Florencio Varela? Quería mandarles un beso muy grande y todo mi amor. Tienen un gran tipo ahí, un maestro, un sabio, un gran tipo. Una muy buena persona. Un querido amigo de tantos años como es el Teto Medina. Y me encanta que estén junto a él" fueron las primeras palabras del empresario y conductor.

E inmediatamente agregó: "La verdad es que van a aprender un montón de cosas de la vida porque es una persona a la que quiero mucho y que ha pasado por diferentes momentos. Y que hoy me encanta verlo bien y feliz. Bueno, felices seis años chicos y a todos los de la fundación, también". Al tiempo que cerró su saludo con una particular invitación: "Los quiero mucho, mucho mucho y ojalá que cuando arranque el programa, en la tele, me puedan venir a ver. Bueno, feliz año para todos".