Las fotos de Zaira Nara con sus hijos en Punta del Este separada de Robert Strom

Sin embargo, en los últimos días, Fernanda Iglesias, en el programa Puro Show (El Trece), deslizó una información que encendió las alarmas: el empresario habría sido visto en Europa acompañado por otra mujer.

Según relató la periodista, Strom viajó recientemente a Francia y luego se trasladó a Italia para participar de un torneo de polo internacional. “Es un torneo público, lo que no es público es lo que pasó después en el hotel en el que se está alojando Robert Strom”, lanzó con picardía. Iglesias aseguró que recibió datos de personas vinculadas al lugar donde se hospedaba el empresario, quienes afirmaron haberlo visto junto a una mujer rubia.

La versión sumó aún más condimento cuando la periodista detalló que la supuesta acompañante sería de nacionalidad inglesa y que ambos habrían compartido tiempo juntos durante la estadía en el hotel.

En paralelo, Zaira compartió en sus redes una publicación que no pasó desapercibida: un collage de imágenes desde Punta del Este acompañado por la frase “Oficialmente: de vacaciones”, reforzando su presente enfocado en el disfrute y el trabajo, sin hacer mención directa a los rumores.

Mientras las postales familiares siguen sumando likes y comentarios, el misterio alrededor de su situación sentimental vuelve a quedar abierto, alimentando el interés del público y del mundo del espectáculo.