Las fotos de Zaira Nara con sus hijos en Punta del Este separada de Robert Strom

La modelo disfrutó de un día de playa en José Ignacio junto a Malaika y Viggo, en medio de un verano activo entre trabajo, descanso y versiones cruzadas sobre su vida sentimental. Mirá las fotos de Zaira en la playa.

13 ene 2026, 22:45
Zaira Nara y sus hijos en Punta del Este
Zaira Nara sigue aprovechando al máximo su estadía en Punta del Este, donde combina descanso, compromisos laborales y tiempo de calidad con sus hijos. En las últimas horas, la modelo y conductora fue captada por fotógrafos en una de las playas más exclusivas de José Ignacio, acompañada por Malaika, Viggo y una amiga, en una jornada marcada por el sol, el mar y un clima familiar relajado.

Lejos del perfil glam que suele mostrar en eventos y producciones, Zaira se dejó ver en modo mamá con lentes y gorra, compartiendo juegos con los chicos y disfrutando de la tranquilidad del paisaje esteño.

Además del descanso, la menor de las Nara mantiene una agenda activa: continúa con su participación en el programa de streaming DGO y forma parte de distintos encuentros sociales y eventos exclusivos que reúnen a figuras del espectáculo y el empresariado en el balneario uruguayo.

Sin embargo, el foco mediático no solo está puesto en sus vacaciones. En los últimos días, volvió a tomar fuerza el tema de su vínculo con el empresario francés Robert Strom, un romance que había generado expectativa durante el verano.

Sin embargo, en los últimos días, Fernanda Iglesias, en el programa Puro Show (El Trece), deslizó una información que encendió las alarmas: el empresario habría sido visto en Europa acompañado por otra mujer.

Según relató la periodista, Strom viajó recientemente a Francia y luego se trasladó a Italia para participar de un torneo de polo internacional. “Es un torneo público, lo que no es público es lo que pasó después en el hotel en el que se está alojando Robert Strom”, lanzó con picardía. Iglesias aseguró que recibió datos de personas vinculadas al lugar donde se hospedaba el empresario, quienes afirmaron haberlo visto junto a una mujer rubia.

La versión sumó aún más condimento cuando la periodista detalló que la supuesta acompañante sería de nacionalidad inglesa y que ambos habrían compartido tiempo juntos durante la estadía en el hotel.

En paralelo, Zaira compartió en sus redes una publicación que no pasó desapercibida: un collage de imágenes desde Punta del Este acompañado por la frase “Oficialmente: de vacaciones”, reforzando su presente enfocado en el disfrute y el trabajo, sin hacer mención directa a los rumores.

Mientras las postales familiares siguen sumando likes y comentarios, el misterio alrededor de su situación sentimental vuelve a quedar abierto, alimentando el interés del público y del mundo del espectáculo.

     

 

