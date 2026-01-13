Wanda Nara contó el verdadero motivo por el cual retomó la relación con Martín Migueles

Embed

Pero lo más insólito de la argumentación de Nara fue la explicación que le dio a la angelita sobre por qué sigue viéndose con el polémico empresario. “Dijeron que las nenas están encariñadas con él, que se llevan súper bien y tienen un vínculo muy lindo", reveló la panelista del ciclo de América TV generando estupor en el set televisivo.

Vale que recordar que Wanda Nara se lo llevó a Martín Migueles junto a toda su familia a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en la casa que compró meses atrás en Punta del Este. Allí, la rubia anunció a través de sus redes que por esos días estaban cumpliendo seis meses de noviazgo.

Pero al cabo de unas horas apareció Ciardone en los medios, ex de Migueles, contando que el musculoso había intentado un acercamiento para retomar el contacto con ella, a pesar de que ya estaba oficialmente saliendo con Nara, lo que muchos aseguran habría sido el detonante de la profunda crisis con la mediática.

No obstante, a ciencia cierta no está claro si Wanda y Martín siguen o no de novios. Porque si bien ella declaró que está soltera, en las recientes fotos viralizadas claramente se los ve a los besos, y no son justamente besos de una simple amistad.

Wanda Nara y Martín Migueles reconciliados - captura LAM

Cuáles son las fotos de Wanda Nara y Martín Migueles a los besos en medio de la separación

Luego de varios días atravesados por rumores, versiones cruzadas y fuerte exposición mediática, la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles volvió a quedar en el centro de la escena mediática. La semana pasada, fue Yanina Latorre quien encendió la mecha desde sus redes sociales al contar en Instagram que la mediática y el empresario habrían decidido ponerle punto final a su romance, en medio del escándalo que se desató tras la filtración de mensajes que él le habría enviado a Claudia Ciardone, una conocida ex del ambiente.

El tema no tardó en amplificarse y sumó una voz inesperada: Maxi López. El exmarido de Wanda, que actualmente participa del streaming de Olga durante la temporada de verano, aseguró al aire que había hablado con ella y que le había confirmado la ruptura. Sus declaraciones alimentaron aún más las versiones de separación definitiva y dieron por terminado el vínculo que la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) había iniciado tras su conflictiva relación anterior.

Sin embargo, con el paso de los días, el panorama habría dado un giro inesperado. Lejos de sostener la distancia, Wanda y Migueles volvieron a mostrarse juntos y muy cerca, dejando entrever que la crisis habría quedado atrás, al menos por ahora. La reconciliación no pasó inadvertida y tuvo una vidriera privilegiada: las redes sociales.

wanda nara martin migueles foto juntos angel de brito

Quien aportó las pruebas más contundentes fue Ángel de Brito. El conductor de LAM (América TV) compartió desde su cuenta de Instagram imágenes de la pareja disfrutando de una jornada de sol en la pileta del edificio Chateau Libertador. En las postales se los ve relajados, abrazados sobre una reposera, en una escena que transmite complicidad y calma, muy lejos del clima tenso que había dominado los titulares días atrás. En otra de las imágenes difundidas, Migueles aparece entrenando en el gimnasio del exclusivo complejo.

Tras haber pasado unos días de descanso en las playas de Punta del Este, Uruguay, la pareja regresó a Buenos Aires y no dudó en mostrarse nuevamente cariñosa en público. Aunque durante un breve período optaron por el silencio y evitaron hacer declaraciones, las imágenes hablan por sí solas y parecen confirmar que decidieron darse otra oportunidad.

Así, luego de una semana marcada por rumores, desmentidas implícitas y mucha especulación, todo indicaría que Wanda Nara y Martín Migueles continúan juntos, aunque ella diga lo contrario.