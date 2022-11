Renata Repetto presentó en sociedad a su novia modelo: "Tenemos un vínculo muy profundo"

Renata Repetto y Ana Rivera - Hola.jpg

Consultada sobre los motivos de su ida al país europeo, Renata Repetto confió: "Acá se respira un permiso a la libertad increíble, donde nadie juzga a nadie. No hay etiquetas ni miramientos sobre la sexualidad, la vestimenta o el físico", dejando en claro que en Buenos Aires no lo siente así.

"Estoy feliz. Vivir en una ciudad y no ser “la hija de…” me parece precioso y con esto no quiero decir que no ame ser hija de mis padres, a quienes adoro con locura. Acá siento que puedo ser yo con todo lo que soy, puedo ser la Renata más Renata que hay, puedo mostrar mi versión más genuina. Y eso para mí es increíble", agregó detallando aún más su decisión de mudarse a Barcelona.

Fue allí donde habló de su amor: "Por suerte me vine acompañada por Ana... Estar con ella es como en estar casa". Y remarcó sobre su relación de pareja con la modelo, fotógrafa y diseñadora argentina: "Tenemos un vínculo muy profundo y me entiende mucho. Juntas estamos viviendo la experiencia de instalarse en el exterior, nos acompañamos en los miedos y también en las satisfacciones".

Renata Repetto es la hija menor de Nicolás Repetto y Florencia Raggi, tiene 22 años y si bien estudió teatro su verdadero camino es como cantante profesional.

A comienzos de este 2022 la joven se puso en pareja con Ana Rivera, una una joven diseñadora, fotógrafa y modelo de indumentaria de 23 años, que según reveló, primero fueron amigas. La pareja, que convive desde hace dos meses, se mostraron juntas en el Lollapalooza.

“Nos conocimos hace un año y medio, por amigos en común. Todo empezó en esa fiesta. Empezamos siendo amigas y nos enamoramos. Estamos conviviendo ya”, dijo a la Revista Hola.

Antes de estar en pareja con Ana, Renata estuvo en pareja varios años con Ian Robinson con el que compartió varios viajes y vacaciones.