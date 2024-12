Renato Rossini se quiso hacer el vivo y Sabrina Cortez le paró el carro en pleno aire de Gran Hermano

Inmediatamente, Sabrina estalló de furia y le respondió al influencer: "Renato, pará. Perdón, tiempo. Dejá de decir pelo... porque después me matan a mí por las redes. No estuvimos, no vamos a estar, ni un pico nos dimos".

"Es humor, querida. Es humor, por favor", le contestó Renato. "No es un humor para mí. A mí me matan en las redes después", agregó enojadísima la exjugadora.

Apareció un fantasma en la casa de Gran Hermano y los fanáticos quedaron en shock: "Ese rostro"

No es la primera vez que en Gran Hermano sucede un hecho paranormal. En ediciones anteriores, algunos participantes afirmaron haber presenciado situaciones sobrenaturales.

Y en esta temporada podría estar pasando lo mismo, ya que habría un fantasma merodeando por la casa más famosa del país. En las últimas horas, se viralizó una extraña foto que aterrorizó a los seguidores del reality.

A través de una cuenta de X, una usuaria hizo una captura de un video en el que se puede ver el reflejo de un "demonio" en uno de los ventanales.

“Todo bien, ¿pero de quién es ese rostro que aparece? Me dio miedo”, expresó una internauta. En medio de las especulaciones, teorías y comentarios, algunos fans del programa recordaron que en la temporada anterior había sucedido algo parecido sobre una imagen del exparticipante Emma Vich donde se veía una cara diabólica parecida.

