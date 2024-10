Revelan cómo Pampita accedió al Instagram de Moritán y qué descubrió aquel 20 de septiembre

E inmediatamente agregó: “¿Y qué hizo? Se puso a revisar los primeros chats que vio. En esos chats, habría visto conversaciones con señoritas que no lo dejaban bien parado”, dejando entrever que de esta manera Pampita habría tomado conocimiento de las infidelidades de su esposo.

En tanto, Mauricio D'Alessandro intervino aportando otra versión sobre cómo fue que la modelo accedió a la red social de su marido. “Te puedo contar lo que yo sé. Pampita se zambulló sobre la computadora de García Moritán, probó tres millones de claves hasta que la encontró. Ahí se metió en el Instagram y vio conversaciones privadas”, concluyó contundente.

El hallazgo más desgarrador y triste para Pampita en los chats con Roberto García Moritán

El último sábado Pampita ventiló públicamente unos reveladores chats vía WhatsApp con Roberto García Moritán y además confirmó la fecha en que se separó del padre de su hija Ana.

“Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, escribió la modelo además de publicar esas conversaciones con su ahora ex pareja.

Pampita desmintió a Roberto García Moritán.jpeg

Lo cierto es que en medio del revuelo por esas charlas vía WhatsApp entre los dos, se advirtió un olvido importante por parte de Moritán, en una fecha muy triste para la modelo.

Entre la gran cantidad de capturas de conversaciones vía WhatsApp entre los dos, se aprecia una que data del día sábado 7 de septiembre y donde el funcionario del Gobierno de CABA le decía a ella tras enviarle un audio: “No te olvides de pasarme la dirección de a dónde tengo que ir, amor. ¿Es una misa? No entiendo”.

Lo cierto es que esta fecha trata sobre Blanca Vicuña, hija de Pampita y Benjamín Vicuña, quien falleció en Chile a los 6 años el 8 de septiembre de 2012 a causa de una neumonía hemorrágica, y la modelo suele rendirle homenaje a su hija en cada aniversario.

Este aparente olvido de Roberto García Moritán en una fecha muy dolorosa en la vida de Pampita no pasó inadvertido en las redes sociales y muchos usuarios virtuales remarcaron este comentario de él.

“Quizás es muy rebuscado o hilar fino, pero además de la pregunta del final, la respuesta de: ‘A dónde tengo que ir’, me suena a que fue con la peor de las ondas”; “No me había percatado del ‘¿Es una misa?, no entiendo’, es el mayor ‘Amiga, date cuenta’ de la historia. En la foto yo la veo re triste, ahora entiendo que era por esa fecha”, fueron algunos de los comentarios donde se cuestionó el aparente olvido de Moritán a esa fecha que marcó para siempre a la modelo.