Nico Occhiato habló sin filtro de Flor Vigna: cómo está hoy con su ex y qué dijo de su música

Si bien aclaró que no mantienen una relación cotidiana ni un contacto frecuente, dejó en evidencia que no existen tensiones pendientes. “No hablo, no me acuerdo cuándo fue la última vez que hablé, pero está todo bien, obvio”, señaló. Además, recordó que Flor Vigna estuvo recientemente como invitada en Patria y Familia, uno de los programas de Luzu TV, lo que demuestra que entre ellos prevalece la cordialidad.

En cuanto al presente artístico de su ex pareja, el conductor valoró el esfuerzo que ella viene realizando para consolidarse como cantante. “La está remando y es difícil. Hacer una carrera musical es dificilísimo y le está metiendo. Yo la conozco, es muy laburadora y va para adelante y le mete. Y bueno, la está remando. A veces la encuentra, a veces no”, opinó con sinceridad.

Sobre el final, consultado por las canciones que Flor Vigna le dedicó indirectamente con sutiles referencias a su relación, como “Mi ex tenía razón”, Occhiato eligió bajarle el tono a la polémica y tomárselo con humor: “Me río. Eso...”, cerró, sin dramatizar.

Flor Vigna la restá remando - Nico Occhiatto - captura SQP

Cómo fue la historia de amor entre Nico Occhiato y Flor Vigna, cuánto duró y por qué se terminó

La relación entre Nico Occhiato y Flor Vigna fue, durante años, una de las más firmes —y a la vez cambiantes— dentro del mundo de la farándula argentina. Con un vínculo atravesado por idas y vueltas, crisis y reconciliaciones, supieron sostener una historia intensa que, aunque tuvo un final muy expuesto, evitó caer en escándalos.

Todo comenzó a fines de 2014, cuando se conocieron en Combate (El Nueve). En ese momento, él se sumaba al reality mientras que ella ya era participante. La conexión fue inmediata y, sin una fecha exacta de inicio, el vínculo fue creciendo de manera espontánea hasta convertirse en una relación formal.

Con el correr de los meses, se consolidaron como una de las parejas jóvenes más populares. Compartían pantalla en distintos ciclos, desde Showmatch hasta programas de espectáculos, además de mostrarse juntos en eventos y redes sociales, lo que fortalecía su perfil mediático.

Nico Occhiato y Flor Vigna en Combate

En cuanto a la duración, distintas entrevistas y versiones coinciden en que el noviazgo se extendió aproximadamente entre 2014 y 2021, es decir, cerca de siete años. Sin embargo, no fue un camino lineal: atravesaron múltiples separaciones y reconciliaciones que marcaron el ritmo de la relación. De hecho, durante un tiempo se habló de “cinco años” de pareja, tomando como referencia una primera ruptura, aunque luego volvieron a apostar al amor y continuaron juntos hasta entrada la pandemia.

El final llegó luego de un desgaste progresivo. Lejos de un conflicto puntual, ambos coincidieron en que la ruptura estuvo vinculada a diferencias personales y de proyecto de vida. Fue el propio Occhiato quien tomó la decisión, reconociendo que la relación “no les hacía bien” a ninguno de los dos, a pesar del cariño que seguían teniendo.

Por su parte, Vigna también dio su mirada con el paso del tiempo y dejó en evidencia lo complejo del vínculo. Habló de una relación emocionalmente inestable, marcada por constantes separaciones, e incluso aseguró que él “la dejó siete veces”, reflejando el carácter cíclico que tuvo la pareja durante años.

Así, lo que comenzó como un flechazo en la televisión terminó convirtiéndose en una historia extensa, atravesada por el amor, las diferencias y el crecimiento personal. Una relación que duró casi siete años y que, finalmente, se apagó por el desgaste y por caminos de vida que dejaron de coincidir.