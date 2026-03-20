Nico Occhiato habló sin filtro de Flor Vigna: cómo está hoy con su ex y qué dijo de su música
En una charla sin filtros con Yanina Latorre, el creador de Luzu TV reveló cómo quedó el vínculo con Flor Vigna, su exnovia, y opinó abiertamente sobre su presente como cantante. Aquí, la palabra de Nico Occhiato.
20 mar 2026, 09:00
Nico Occhiato habló sin filtro de Flor Vigna: cómo está hoy con su ex y qué dijo de su música
Este jueves Nico Occhiato visitó SQP, el programa que comanda Yanina Latorre en la pantalla de América TV, donde no tuvo inconveniente alguno en responder las preguntas al hueso de la conductora. En un intercambio directo, el referente de Luzu TV hizo un repaso por su recorrido profesional, recordó cómo fueron sus primeros pasos en los medios y se refirió, sin esquivar el tema, a su relación pasada con Flor Vigna, hoy posicionada en la escena musical.
En ese contexto, el conductor reconoció que su exposición inicial estuvo fuertemente vinculada tanto a su paso por el Bailando como a su noviazgo con la actriz y cantante.“Flor era muy popular y sí, era el novio de Flor, obvio. Era más la gente que me conocía por ser el novio de Flor que por ser Nico Occhiato”, expresó con total honestidad, dejando en claro cómo fue percibido en ese momento por el público.
Lejos de mostrarse incómodo con esa etiqueta, Occhiato explicó que nunca le generó conflicto. “No me jodía. ¿Qué tiene de malo? Para mí, nada. A los dos nos fue bien mientras estuvimos juntos y después, cuando nos separamos, cada uno hizo su carrera y yo hice la mía”, sostuvo, marcando que ambos pudieron desarrollarse profesionalmente tras la ruptura.
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Fiel a su estilo frontal, Yanina Latorre fue por más y quiso saber si el vínculo entre ellos había quedado en buenos términos. Sin dudarlo, el conductor respondió:“Sí, re bien”. Ante la repregunta de la periodista, que trajo a colación distintas situaciones del pasado —incluido el episodio con Mati Napp—, Occhiato reafirmó su postura: “Sí, sí, sí, re bien”.
Si bien aclaró que no mantienen una relación cotidiana ni un contacto frecuente, dejó en evidencia que no existen tensiones pendientes. “No hablo, no me acuerdo cuándo fue la última vez que hablé, pero está todo bien, obvio”, señaló. Además, recordó que Flor Vigna estuvo recientemente como invitada en Patria y Familia, uno de los programas de Luzu TV, lo que demuestra que entre ellos prevalece la cordialidad.
En cuanto al presente artístico de su ex pareja, el conductor valoró el esfuerzo que ella viene realizando para consolidarse como cantante. “La está remando y es difícil. Hacer una carrera musical es dificilísimo y le está metiendo. Yo la conozco, es muy laburadora y va para adelante y le mete. Y bueno, la está remando. A veces la encuentra, a veces no”, opinó con sinceridad.
Sobre el final, consultado por las canciones que Flor Vigna le dedicó indirectamente con sutiles referencias a su relación, como “Mi ex tenía razón”, Occhiato eligió bajarle el tono a la polémica y tomárselo con humor:“Me río. Eso...”, cerró, sin dramatizar.
Cómo fue la historia de amor entre Nico Occhiato y Flor Vigna, cuánto duró y por qué se terminó
La relación entre Nico Occhiato y Flor Vigna fue, durante años, una de las más firmes —y a la vez cambiantes— dentro del mundo de la farándula argentina. Con un vínculo atravesado por idas y vueltas, crisis y reconciliaciones, supieron sostener una historia intensa que, aunque tuvo un final muy expuesto, evitó caer en escándalos.
Todo comenzó a fines de 2014, cuando se conocieron en Combate (El Nueve). En ese momento, él se sumaba al reality mientras que ella ya era participante. La conexión fue inmediata y, sin una fecha exacta de inicio, el vínculo fue creciendo de manera espontánea hasta convertirse en una relación formal.
Con el correr de los meses, se consolidaron como una de las parejas jóvenes más populares. Compartían pantalla en distintos ciclos, desde Showmatch hasta programas de espectáculos, además de mostrarse juntos en eventos y redes sociales, lo que fortalecía su perfil mediático.
En cuanto a la duración, distintas entrevistas y versiones coinciden en que el noviazgo se extendió aproximadamente entre 2014 y 2021, es decir, cerca de siete años. Sin embargo, no fue un camino lineal: atravesaron múltiples separaciones y reconciliaciones que marcaron el ritmo de la relación. De hecho, durante un tiempo se habló de “cinco años” de pareja, tomando como referencia una primera ruptura, aunque luego volvieron a apostar al amor y continuaron juntos hasta entrada la pandemia.
El final llegó luego de un desgaste progresivo. Lejos de un conflicto puntual, ambos coincidieron en que la ruptura estuvo vinculada a diferencias personales y de proyecto de vida. Fue el propio Occhiato quien tomó la decisión, reconociendo que la relación “no les hacía bien” a ninguno de los dos, a pesar del cariño que seguían teniendo.
Por su parte, Vigna también dio su mirada con el paso del tiempo y dejó en evidencia lo complejo del vínculo. Habló de una relación emocionalmente inestable, marcada por constantes separaciones, e incluso aseguró que él “la dejó siete veces”, reflejando el carácter cíclico que tuvo la pareja durante años.
Así, lo que comenzó como un flechazo en la televisión terminó convirtiéndose en una historia extensa, atravesada por el amor, las diferencias y el crecimiento personal. Una relación que duró casi siete años y que, finalmente, se apagó por el desgaste y por caminos de vida que dejaron de coincidir.