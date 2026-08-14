Moria Casán reveló la firme advertencia que le hizo a Pato Galmarini antes del estreno de su serie

Hace unos días tuvo lugar la avant premiere de la serie de Moria Casán en el Teatro Lola Membrives con la presencia de los protagonistas y muchos famosos invitados.
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La conductora Moria Casán contó qué le dijo a su pareja Pato Galmarini antes de la avant premiere de su serie en el Teatro Lola Membrives.
Hace unos días tuvo lugar la avant premiere de la serie de Moria Casán en el Teatro Lola Membrives con la presencia de los protagonistas y muchos famosos invitados.
En ese contexto, la One contó cuál fue la firme advertencia que le dio a su pareja Pato Galmarini antes de concurrir al evento y que estaba relacionada con la vestimenta.
"No te pusiste corbata, guacho, te pusiste un suéter, no hay manera de que te haga poner una corbata. Por lo menos acompañame, yo de largo y vos con un suéter, dejame de joder", dijo entre risas la conductora desde su programa La mañana con Moria (El Trece).
Y recordó sobre una charla que mantuvieron por ese tema en el pasado: "Se puso corbata para el Colón, le dije no te sentas al lado mío si no te pones un saco y una corbata... ¡Lo que me cuesta!".
Moria Casán agregó sobre el vínculo que ya lleva cinco años: "No le molesta que yo sea una celebridad, al contrario. A veces salimos de un restaurante y yo trato de huir pero él me llama, me dice que me saque fotos con todos. Él chocho. Me dijo vos sos Maradona femenina".
Y descartó la posibilidad del casamiento, algo que él ya le planteó, explicando los motivos: "¿Si me casaría con él? No, ya me lo propuso... Ni loca. Me extraña que me lo pida porque él tiene dos administraciones, 5 hijos y 11 nietos, escuchame. Me muero, toda esa cosa de celebración, de cumpleaños, me la recontra baja, no me gusta nada".
Moria Casán se emocionó como nunca al hablar con su hija Sofía Gala en su programa y destacar su rol como madre, comparando cómo se comportó con ella en el pasado.
“Cómo sos de buena mamá que muchas veces ni dormís para llevar a tus hijos al colegio. Les hacés la sopa, el pan, lo vas a comprar. De verdad me emociona ver como sos como madre hija. Yo nunca me levanté para hacerte una sopa, creo que te hice una vez una hamburguesa”, destacó la One.
“La mejor hamburguesa de mi vida. Hiciste otras cosas, mami. Hay muchas maneras de ser mamá”, trató de tranquilizarla Gala. Y la One siguió con su profundo análisis sobre el rol de madre.
"Nivel de emocionalidad, catarsis. Cuando comías tu primera papilla te pusiste el plato en la cabeza y yo te estaba filmando y ahí dejé la filmación y empecé a estar con vos para no perder ese momento", recordó la conductora al aire en charla con su hija.
Y remarcó sobre ese momento: "Creo que perdí ese video pero te pude seguir en ese momento porque sentía que me perdía lo mejor si te estaba filmando porque tenía que pensar en la máquina y me privaba de vos".
"Mi trabajo hizo que no te pudiera llevar al colegio, te fui a buscar muchas veces pero nunca te llevé, traté de ser la mejor mamá posible", concluyó Moria Casán sumamente sensibilizada.