Ricardo Darín arremetió contra Javier Milei por los recortes en la cultura y propuso una idea para finalizar el conflicto

“Creer que lo está ocurriendo en nuestro país desde hace muchas décadas con la pulverización de la educación, la pulverización del trabajo real, la cantidad de gente que está por debajo de la línea de la pobreza, que son todas cosas no lamentables, muy lamentables, muy horrorosas, dependen de un sector que es el artístico es un delirio. Simplemente es un delirio”, manifestó Ricardo Darín.

En esta sentido, el artista propuso que “sería bueno que tanto de un lado como del otro estén bien asesorados y se sienten en una misma mesa de debate, ya que queremos construir un país para adelante bien”.

A lo que sumó a su pedido que “se entiendan las posiciones y se llegue a un punto de equilibrio y no escuchar las locuras que se están escuchando por ahí”.

De esta manera, se siguen conociendo las distintas posturas de los artistas en cuanto a las políticas que impulsa el presidente sobre el ajuste de fondos del Estado destinados al arte para este 2024.

El máximo miedo de Mirtha Legrand tras expresarse en contra del cierre del cine Gaumont

En La noche de Mirtha, El Trece, Mirtha Legrand hizo una fuerte crítica y pidió al aire que no se cierre el histórico cine Gaumont, algo que impulsó el Gobierno de Javier Milei en el plan de estabilización económica y recortes en el Estado.

“El cine Gaumont. ¿Qué puedo costar mantener en cine Gaumont? Es terrible esto, fui hace poco ahí y está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima", dijo al aire la conductora. Y agregó: "Lo del instituto de cine también. Si había alguno que robaba, afuera, que no le den más crédito porque había alguno que robaba".

"Que no cierre el Gaumont chicos también. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre”, pidió con firmeza Chiquita.

Tras la repercusión que tuvieron sus palabras al aire, y la propuesta que replicó Javier Milei con un mensaje en la red social X para que la conductora aporte económicamente para que la emblemática sala no cierre sus puertas, Mirtha manifestó el miedo que tiene tras dejar en claro su postura sobre este tema.

En charla con Diego Pérez en el ciclo Desperazate, Canal de la Ciudad, Legrand dejó en claro cuál es su máximo temor. "Con todo lo que has hecho con los actores, sea de su ideología o no, y que nunca lo difundís y nosotros lo sabemos. Ahora te hacen comprar el cine Gaumont porque tu opinión es que se cuide, ¿qué opinás?", le consultó el actor.

A lo que Mirtha Legrand comentó: "No sé, no corresponde. Que me manden a comprar el cine es ridículo... Ta da como cierto temor a expresarte, porque si cada cosa que vas a decir, si al Gobierno no le gusta mucho o le molesta a alguien del Gobierno te van a retrucar... Es desagradable".

"Es ridículo, me sorprende mucho cuando reaccionaron así. Yo de este Gobierno no quiero estar en contra porque toman represalias y es muy desagradable", argumentó la animadora. Y Pérez aclaró su visión sobre este tema: "Yo también no estoy a favor del cierre del cine Gaumont y no soy K".