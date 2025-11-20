Ricardo Darín y Andrea Pietra regresaron al teatro con Escenas de la vida conyugal y Mirtha Legrand fue a verlos
Mirtha Legrand asistió al debut de la nueva temporada de Escenas de la vida conyugal, encabezada por Ricardo Darín y Andrea Pietra en el Teatro Coliseo.
20 nov 2025, 10:00
En la noche del miércoles. se vivió uno de los eventos teatrales más esperados del año: el regreso de Escenas de la Vida Conyugal al escenario porteño, protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra, bajo la dirección de la inigualable Norma Aleandro.
Con localidades totalmente agotadas y una sala colmada, los dos intérpretes hicieron vibrar el Teatro Coliseo, que estalló en una ovación de pie. La gran sorpresa de la noche fue la presencia de Mirtha Legrand, además de las familias de ambos artistas, que acompañaron este reencuentro tan especial.
El retorno de esta producción a la Argentina no fue casual. En los últimos años, miles de espectadores manifestaron en redes sociales y distintos espacios su deseo de que la obra “volviera a casa”. Después de siete años y exitosas giras internacionales por España, Perú, Uruguay y Chile, Escenas de la Vida Conyugal volvió finalmente a presentarse en Buenos Aires.
Los protagonistas llegaron recién de su última gira por España, donde ofrecieron funciones con localidades agotadas en la Gran Vía de Madrid y en ciudades como Valencia, Avilés, Murcia y A Coruña. Ahora, Buenos Aires celebra este reencuentro único, que contará con solo 15 funciones.
La vuelta de Darín y Pietra a la platea local se vivió con una mezcla de emoción, humor y reconocimiento. La obra reafirmó su vigencia como uno de los títulos más emblemáticos del teatro contemporáneo, explorando con la lucidez característica de Ingmar Bergman las complejidades del amor, la rutina y el paso del tiempo.
Ovacionada por más de 650.000 espectadores en su recorrido internacional, la pieza continúa consolidándose como un fenómeno teatral que trasciende fronteras.