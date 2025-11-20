Ricardo Darín y Andrea Pietra regresaron al teatro con Escenas de la vida conyugal y Mirtha Legrand fue a verlos

La vuelta de Darín y Pietra a la platea local se vivió con una mezcla de emoción, humor y reconocimiento. La obra reafirmó su vigencia como uno de los títulos más emblemáticos del teatro contemporáneo, explorando con la lucidez característica de Ingmar Bergman las complejidades del amor, la rutina y el paso del tiempo.

Ovacionada por más de 650.000 espectadores en su recorrido internacional, la pieza continúa consolidándose como un fenómeno teatral que trasciende fronteras.

