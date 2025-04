Roberto Castillo envuelto en rumores de infidelidad a Cinthia Fernández: quién sería la supuesta amante

"Ahora con el diario del lunes sí, claramente me engañaba. Para mí con la que está actual hoy pero me han llegado mensajes", reconoció la arquitecta sobre el final de su vínculo con el padre de sus hijas.

A lo que Pampito marcó: "Se dice que él la engañaría a Cinthia". Ahí, Iglesias tomó la palabra y aportó los recientes datos que le llegaron con un rumor bomba.

“Me llegó un mensaje de alguien que se creó una cuenta de Instagram solo para escribirme porque no tiene seguidores, no tiene seguidos ni publicaciones, con esta información”, detalló la panelista.

Y continuó: “Me dijo que a él (Castillo) no le interesaría Cinthia en realidad, que tiene otra mujer que trabaja con él, me pasaron el teléfono de ella, el nombre y la foto, yo la llamé, le escribí, nunca me atendió” .

“¿Empieza con R?", le consultó la ex del abogado alertada de ese rumor y Fernanda afirmó: “Sí”. “¿Trabaja en el estudio de él?" , repreguntó Matías Vázquez y Daniela Vera Fontana respondió: “Sí” . "Es una abogada", cerró Iglesias.

Por qué la ex de Roberto Castillo le agradeció a Cinthia Fernández en medio de la guerra descontrolada

El abogado Roberto Castillo está envuelto en un enfrentamiento feroz con su ex, Daniela Vera Fontana. En el medio están las hijas de ambos.

En los últimos días se conoció un video de una escandalosa pelea del famoso letrado con su ex, donde también estaba su actual pareja, Cinthia Fernández.

Este martes, Daniela Vera Fontana dio una nota con Mujeres Argentinas, El Trece. En medio de la charla compartieron al aire un mensaje de la modelo y bailarina sobre el conflicto.

“No voy a responder sobre el tema. Iba a hacerlo, pero me subo a un tema que perjudica a personas que amo. Tengo mucha bronca, pero es lo mejor”, expresó Cinthia.

La repuesta de Daniela Vera Fontana no se hizo esperar. “Gracias. Este es un tema de papá y mamá. Como dijeron, los de afuera son de palo. Y si estás compartiendo la vida con una pareja, y esa pareja tiene hijas, es para sumar, nunca en negativo. Entonces, le agradezco porque ahí, en ese posteo, ella aclara que tiene mucha bronca. Y la bronca hay que dejarla de lado y ser justos”, retrucó, irónica.