El dramático problema de salud que padece Flor Moyano en medio de la reaparición pública de Juan Martino

“Recién vuelvo de cenar con una amiga, y quiero que vean, mi panza es de embarazada. O sea, literal, el SIBO en su mayor esplendor. Chicos, parece que estoy cuatro meses. Ya podría hacer la fotito acá, con el bebé”, expresó Flor Moyano mientras se grababa mostrando su panza hinchada frente a un espejo.

"Realmente, la parte del SIBO viene muy mal, evidentemente, porque todo me está cayendo mal, otra vez. No lo puedo creer. “Tengo que volver a hacer el tratamiento de cero. Quiero llorar”, agregó angustiada.

La modelo explicó que debido a un error en la medicación deberá volver a comenzar con el tratamiento contra el SIBO con antibióticos y acompañarlo además con otra medicina adicional por 14 días, por lo que deberá ir otra vez a su nutricionista.

“La semana que viene tengo turno, es de NDA Nutrición. Realmente me saco el sombrero con ellos, no saben cómo me acompañaron en todo este proceso”, continuó Moyano.

Y remarcó sobre el tratamiento: “Tengo que volver a fase 1, tengo que volver a hacer todo el tratamiento de cero porque me dieron mal la medicación. Ahora no solamente tengo que tomar la rifaximina, sino que tengo que acompañarlo con otro antibiótico más. Esto durante 14 días”.

flor moyano sibo.jpg

Se conoció un testimonio clave en la denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino

Juan Martino reapareció en los medios y se defendió de la denuncia por abuso sexual que realizó en su contra Flor Moyano, a quien conoció cuando eran compañeros en El hotel de los famosos.

"No hubo ninguna situación de abuso. No había nada de incomodidad de ella, por suerte está grabado. Estábamos bien los dos", manifestó el modelo y actor en el programa de Flor de la V.

El viernes, en A la tarde, Enzo Aguilar, ex figura de El hotel de los famosos, ratificó queél fue testigo de algunos de los hechos que llevaron a Flor a realizar la denuncia contra Martino.

"Ella decía sentirse incómoda en varias situaciones. No quería vivir ciertas situaciones, un toqueteo o estar en la cama acostada con él", afirmó el influencer.

Enzo dio su declaración en una Comisaría cuando Flor decidió denunciar a Martino. "Ella me había dicho que no quería tener relaciones sexuales con Juan", recordó Aguilar.

Al finalizar, el ex integrante de El hotel de los famosos dio su punto de vista sobre lo que vivió Flor en el reality. "Si yo te digo que no a algo y vos lo hacés, me pone en una situación incómoda", sentenció.