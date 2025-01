Roberto García Moritán enfrentó los rumores de un nuevo amor con una frase contundente

En una nota con PrimiciasYa, el empresario Roberto García Moritán se refirió a las versiones que indican que estaría conociendo a una misteriosa mujer, a meses de la ruptura con la madre de su hija.

El ex funcionario de la Ciudad de Buenos Aires fue tajante y negó estar iniciando una nueva historia de amor. "Se comentó que estás conociendo a alguien, ¿esto es así?", fue la consulta de este portal. "No, no es así", respondió, sin vueltas el ex de Pampita.

Por el momento, Moritán sigue solo, mientras que la diosa de las pasarelas avanza a paso firme con su relación con el polista Martín Pepa, con quien se mostró feliz en Punta del Este.

Roberto García Moritán con nuevo amor tras su escandalosa separación de Pampita

Pampita y Roberto García Moritán se separaron a mediados de septiembre de 2024 en medio de un gran escándalo y unos meses después la modelo inició una nueva relación con Martín Pepa.

Lo cierto es que ahora aseguran que Moritán también parece haber dejado atrás la turbulenta separación de la madre de su hija Ana y también se puso de novio.

Matías Vázquez contó un adelanto de este tema en el programa Puro Show, El Trece, prometiendo dar más información de quién es la flamante conquista del empresario.

Embed

“En las próximas horas, atención mañana, voy a tener data exclusiva sobre Roberto García Moritán”, adelantó el conductor sobre el presente sentimental del ex de Pampita.

“Roberto, dale para adelante y dejá atrás a Pampita”, dijo con picardía el periodista sobre la data que estaba manejando sobre el nuevo vínculo amoroso de Moritán.

“Es una data exclusiva que vamos a estar contando acá porque tengo el nombre de la señorita”, añadió Vázquez, dejando en claro que está al tanto de quién es la nueva conquista de Roberto García Moritán y en breve ventilará más detalles.

Cabe recordar que tras el escándalo de su separación de Pampita, Moritán pasó unos días aislado en el centro adventista Vida Sana en Entre Ríos donde se alejó de todo el revuelo mediático que se había generado.a