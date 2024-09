Roberto García Moritán se refirió a los rumores de una mudanza en medio de su crisis con Pampita

A raíz de esto, se afianzaron las versiones de que la modelo se iría a vivir distanciada del político. Sin embargo, Moritán decidió hablar al respecto y desmintió dicha posibilidad.

“Eso lo aseguro que no es verdad, ella tiene una casa allá que va los fines de semana pero confirmo que no es verdad, no es verdad que se va a vivir a Nordelta”, declaró el funcionario en un llamado telefónico con América Noticias.

Por otro lado, explicó a que se debe el silencio de la modelo y expresó: “Porque está sufriendo lo mismo que estoy sufriendo yo en relación a esta operación política, con mala intención. Ella se cuida, y me parece que está muy bien”.

Pampita reapareció tras el escándalo con Moritán: el detalle que confirmaría su separación

En medio del escándalo por la crisis entre Pampita y Roberto García Moritán las cámaras de A la Tarde (América) captaron a la modelo cuando salió de su casa en Barrio Parque para retomar sus compromisos laborales en los estudios de Kuarzo.

Para el momento de su aparición la puerta de su casa estaba rodeada por cámaras y Pampita salió con un vestido negro, anteojos de sol y un detalló que llamó la atención de todos, sin su anillo de compromiso.

“Hola, Caro ¿Cómo estás? ¿Tenes algo para decir? Se habla de una separación con Roberto....”, le dijo el cronista del programa pero Pampita optó por mantenerse en silencio. "Chau chicos, saludos a todos", fueron sus palabras.

En su salida, Pampita estuvo acompañada de otras personas y el notero de Karina Mazzocco aseguró: “Hubo todo un movimiento, misterio, y todo muy resguardado para que Carolina pueda salir de su casa. Hubo un tremendo operativo".

En las horas previas, la modelo decidió preparase en la intimidad de su casa antes de partir al canal, donde se graba el programa de Los 8 Escalones (El Trece), en cual trabaja como jurado.