Roberto Moldavsky emocionó a todos al recordar a Gerardo Rozín

Flor vio imágenes al aire, en las que Moldavsky estaba junto a Gerardo Rozín, y le preguntó por su relación con el reconocido conductor, que murió en marzo de este año.

Embed

"Era un amigo. Yo logré saltar la tele. Íbamos a comer, pensábamos proyectos y hablamos de la vida", resumió sobre su vínculo con el conductor de La Peña de Morfi.

El cómico recordó cómo fue que se enteró que Rozín estaba grave de salud. "Estuvimos juntos todo este último año porque me llamó un día y me dijo: 'en un año me voy, me encontraron esto'. Pasamos todo este tiempo y fue durísimo", añadió.

Por último, Moldavsky expresó que aún le cuesta superar su partida. "Lo quiero, todavía hablo en presente, y lo extraño mucho", cerró.

image.png

Roberto Moldavsky habló de su estado sentimental

Roberto Moldavsky estuvo en La Pu*@ Ama (América TV), el nuevo programa de Flor Peña, y abrió su corazón.

El humorista habló de su relación con Micaela, una productora que tiene 20 años menos que él.

"Estamos hace un año y pico. Nos presentó Gerardo", contó el invitado.

Moldavsky se mostró muy enamorado. "Es una divina", resaltó el cómico. "¡Es una diosa!", retrucó la conductora.