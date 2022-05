Con un musical desopilante, Flor Peña debutó con La Pu*@ Ama

Al aire, Flor lució con un imponente vestido rojo, que le dio pie para romper el hielo: "Para entrar en el vestido, hice la dieta del brócoli, la misma que hizo Kim Kardashian para entrar en el vestido de Marilyn Monroe, pero me dio gases y la tuve que dejar. Ahora estoy con la del pepino y esa me da excelentes resultados".

A modo de apertura, la conductora protagonizó un musical desopilante, donde desplegó todo su histrionismo junto a su equipo: Diego Ramos, Dan Breitman, Noralih Gago, Señorita Bimbo y Walter "Chino" D'angelo.

Después de ese gran show, Flor contó cómo fue su desembarco en América TV.

"Estoy muy feliz de estar acá. Desde que llegué a América TV, no fue otra cosa que felicidad, pasarla lindo y encontrarme gente con ganas de hacer cosas nuevas", resaltó.

La conductor prometió que será un ciclo sin tapujos y mucha diversión.

"Cuando me junté con José Núñez y Vero, una de las directivas del canal, me preguntaron: '¿qué querés hacer?', y yo les dije: 'quiero ser yo'. Me miraron y me dijeron: 'entonces, tenes que ir después de las 10 de la noche'. En serio lo digo, agradezco al canal que tengan la libertad de dejarnos jugar", sentenció.

Roberto Roberto Moldavsky, el primer invitado de Florencia Peña

En su nuevo programa en América TV, La Pu*@ Ama, Florencia Peña tuvo a un invitado de lujo: Roberto Moldavsky.

El humorista protagonizó un momento muy emotivo tras recordar a Gerardo Rozín.

"Era un amigo. Yo logré saltar la tele. Íbamos a comer, pensábamos proyectos y hablamos de la vida", resumió sobre su vínculo con el conductor de La Peña de Morfi.

Moldavsky reveló que entabló muy vínculo muy cercano con el periodista.

"Es difícil en el medio hacerte de amigos y encontrar cosas en común con alguien, pero nosotros nos queríamos y estuvimos juntos todo este último año", sentenció.