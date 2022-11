Enojadísima

Rocío Oliva se refirió al homenaje a Diego Maradona al que no fue invitada

Rocío Oliva, la ex del Diez, reveló su fastidio por no ser invitada a ninguno de los homenajes del cumpleaños número 62 del ex futbolista. Mirala.

1 nov 2022, 11:35