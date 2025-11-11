Así reaccionó China Suárez al ver a Rufina acompañando a Rocío Pardo a la prueba de su vestido de novia
Ya en la recta final de los preparativos para su boda con Nicolás Cabré, Rocío Pardo fue a una de la últimas pruebas de su traje de novia junto a la hija de Eugenia China Suárez, quien se pronunció al respecto. Mirá.
11 nov 2025, 11:00
Después de anunciar su casamiento el verano pasado, finalmente Rocío Pardo y Nicolás Cabré se encuentran en tiempo de descuento para que llegue el gran día. La boda se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre en Córdoba y tal parece que la China Suárez, ex del actor y madre de la hija que tienen en común, está encantada con la relación que Rufina construyó con la bailarina.
Lo cierto es que, haciendo honor a su rol de productora, Pardo anda de acá para allá ultimando los detalles para todo salga tal como lo idearon con el actor. Así fue que, entre todas las diligencias, Rocío debió ir a hacerse una de las últimas pruebas de su vestido de novia al atelier de la diseñadora.
Y aprovechando que la hija del actor está en Buenos Aires, qué mejor que ir acompañada de la adolescente para pasar tiempo juntas. Así es que a través de un video que la propia Rocío Pardo compartió en su cuenta de Instagram mostró cuán compinches son ella y la nena. Previo desayuno junto a la hermana de la novia, se las pudo ver divertidas y emocionadas.
"Un día muy especial, con personas que amo, Rufi y Cami Pardo", describió Rocío el especial momento frente a sus más de 300 mil seguidores.
Claro que desde el mundo virtual China Suárez siguió atenta los pasos de si hija y al ver el video no tuvo más que palabras de amor y cariño hacia la actual novia y futura esposa de su expareja y padre de su hija.
"Gracias por ser tan buena con Rufi siempre", escribió inmediatamente la ex Casi Ángeles entre los comentarios, dejando en claro la excelente relación que existe entre ellas, así como Cabré no pudo más que celebrar el excelente ensamble de su ex con su actual pareja dejando tres corazones debajo del comentario de Eugenia.
Vale señalar que desde que se separó de Nicolás Cabré, la China mantuvo desde el minuto uno una más que cordial relación con el también director teatral, quien no dudado en salir a bancarla cuando fue criticada por determinadas actitudes suyas. Así como también cuando Rufina le planteó que quería ir a vivir a Turquía con su madre y Mauro Icardi, él aceptó su deseo y no puso ningún tipo de obstáculos.
Cómo será la exclusiva boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo
El amor entre Nicolás Cabré y Rocío Pardo sigue sumando capítulos felices, y el próximo gran paso ya tiene fecha confirmada. La pareja se casará el 6 de diciembre de 2025 en la exclusiva Estancia Bosque Alegre, ubicada cerca de Villa Carlos Paz, en Córdoba. Será una celebración de tres días, con más de 200 invitados y 27 familias alojadas en el mismo lugar para disfrutar de un evento íntimo, pero con todos los detalles de una boda soñada.
El escenario elegido combina aire colonial, naturaleza y elegancia, en una reserva ecológica que refleja el espíritu del festejo: una unión sencilla, sin excesos y en contacto con lo esencial. Rocío ya se probó su vestido de novia, diseñado por Ana Pugliesi, y sorprendió con una elección alejada de los clásicos. Apostará por un estilo simple y personal, sin el tradicional vestido blanco, reafirmando su idea de que la boda sea una extensión auténtica de su historia de amor.
La conexión familiar también tendrá un rol clave en la ceremonia. Rufina, la hija de Cabré fruto de su relación anterior con la China Suárez, está completamente integrada en los preparativos y será parte del gran día. Todo apunta a una celebración donde prime la armonía y el afecto.
La historia entre Nicolás y Rocío comenzó en Córdoba durante la temporada teatral de 2023/2024. Él protagonizaba Los mosqueteros del rey, mientras que ella formaba parte de Pabellón Tornú. Entre ensayos, camarines y giras, el vínculo se fortaleció hasta que, en abril de ese año, Cabré confirmó públicamente el romance.
En diciembre de 2024, durante un viaje a Tokio, el actor le propuso matrimonio en un momento íntimo en el que también participó su hija. Desde entonces, los tres construyen una convivencia tranquila y comparten proyectos teatrales. “Nuestra relación se basa en la amistad, el amor y el compañerismo”, expresó Rocío en varias oportunidades.
La boda promete ser mucho más que una fiesta: será el símbolo de una familia ensamblada y de una etapa plena, donde el amor se celebra en todas sus formas.