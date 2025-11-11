Así reaccionó China Suárez al ver a Rufina acompañando a Rocío Pardo a la prueba de su vestido de novia

Embed

Claro que desde el mundo virtual China Suárez siguió atenta los pasos de si hija y al ver el video no tuvo más que palabras de amor y cariño hacia la actual novia y futura esposa de su expareja y padre de su hija.

"Gracias por ser tan buena con Rufi siempre", escribió inmediatamente la ex Casi Ángeles entre los comentarios, dejando en claro la excelente relación que existe entre ellas, así como Cabré no pudo más que celebrar el excelente ensamble de su ex con su actual pareja dejando tres corazones debajo del comentario de Eugenia.

Vale señalar que desde que se separó de Nicolás Cabré, la China mantuvo desde el minuto uno una más que cordial relación con el también director teatral, quien no dudado en salir a bancarla cuando fue criticada por determinadas actitudes suyas. Así como también cuando Rufina le planteó que quería ir a vivir a Turquía con su madre y Mauro Icardi, él aceptó su deseo y no puso ningún tipo de obstáculos.

IG Rocío Pardo con Rufina y reacción de la China Suárez

Cómo será la exclusiva boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

El amor entre Nicolás Cabré y Rocío Pardo sigue sumando capítulos felices, y el próximo gran paso ya tiene fecha confirmada. La pareja se casará el 6 de diciembre de 2025 en la exclusiva Estancia Bosque Alegre, ubicada cerca de Villa Carlos Paz, en Córdoba. Será una celebración de tres días, con más de 200 invitados y 27 familias alojadas en el mismo lugar para disfrutar de un evento íntimo, pero con todos los detalles de una boda soñada.

El escenario elegido combina aire colonial, naturaleza y elegancia, en una reserva ecológica que refleja el espíritu del festejo: una unión sencilla, sin excesos y en contacto con lo esencial. Rocío ya se probó su vestido de novia, diseñado por Ana Pugliesi, y sorprendió con una elección alejada de los clásicos. Apostará por un estilo simple y personal, sin el tradicional vestido blanco, reafirmando su idea de que la boda sea una extensión auténtica de su historia de amor.

La conexión familiar también tendrá un rol clave en la ceremonia. Rufina, la hija de Cabré fruto de su relación anterior con la China Suárez, está completamente integrada en los preparativos y será parte del gran día. Todo apunta a una celebración donde prime la armonía y el afecto.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La historia entre Nicolás y Rocío comenzó en Córdoba durante la temporada teatral de 2023/2024. Él protagonizaba Los mosqueteros del rey, mientras que ella formaba parte de Pabellón Tornú. Entre ensayos, camarines y giras, el vínculo se fortaleció hasta que, en abril de ese año, Cabré confirmó públicamente el romance.

En diciembre de 2024, durante un viaje a Tokio, el actor le propuso matrimonio en un momento íntimo en el que también participó su hija. Desde entonces, los tres construyen una convivencia tranquila y comparten proyectos teatrales. “Nuestra relación se basa en la amistad, el amor y el compañerismo”, expresó Rocío en varias oportunidades.

La boda promete ser mucho más que una fiesta: será el símbolo de una familia ensamblada y de una etapa plena, donde el amor se celebra en todas sus formas.