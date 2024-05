Rocío Pardo reveló intimidades de su relación con Nicolás Cabré y dejó expuesto al actor

Rocío contó que se conocieron en un evento, y admitió que la relación "va muy rápido". "Nuestros planes son muy caseros: pedimos comida y miramos una película, también amamos ir al cine. Somos sencillos, nos gusta estar en casa y no tomamos alcohol", sostuvo.

nicolas cabre rocio pardo 5.jpg

Luego, profundizó en Nico como pareja y confesó: "Es un amor, es extremadamente atento y no deja de sorprenderme todos los días. Nos hace mantener un juego de conquista diario, está en todos los detalles. Es una persona incondicional que me potencia a ser mejor todos los días".

"Hace poco logró lo que nadie pudo. Yo no soy de ir al gimnasio ni hacer ejercicio, y con la excusa de querer compartir cosas empecé a correr con él y participé por primera vez de una carrera. ¡Me llevó a comer un lomito como recompensa!", contó la bailarina.

Por otro lado, afirmó que tienen una linda convivencia y se animó a hablar sobre la idea de casamiento. "Hasta hace poco te decía que ni loca, pero cuando te ponés en pareja empezás a proyectar y a tener estas ideas. Creo que sería divertido, nos gustaría, supongo que sí", expresó.

Lo mismo con la maternidad, y aseguró: "Por el momento no siento el deseo de ser mamá, estoy disfrutando de otras cosas y tampoco sé si más adelante voy a querer. Quizás no me pase nunca y transite la vida compartiendo con la hija de mi pareja o con mis hermanos más chicos, o quizás en unos años cambie de opinión".

nicolas cabre rocio pardo 2.jpg

La significativa respuesta de Rocío Pardo sobre su relación con Rufina, la hija de Nicolás Cabré

Si bien Rocío Pardo y Nicolás Cabré comenzaron su historia de amor durante el verano pasado, recién hace un par de semanas oficializaron su relación tras incesantes rumores.

Y teniendo en cuenta el extremo perfil bajo que suele mantener el actor a la hora de hablar de su vida personal, hace unas horas fue la actriz quien se refirió públicamente a la flamante relación amorosa entre ellos, asegurando que estar en "un momento muy feliz", si bien intentó ser lo más escueta posible.

Rocío Pardo Nicolás Cabré - captura Socios del espectáculo.jpg

Sí aseguró estar muy enamorada del actor, con quien consideró la posibilidad de una futura convivencia, y salió del paso ante la metralla de preguntas queriendo saber si ya hablaron de agrandar la familia, deslizando que vive "pensando en lo que está pasando hoy".

Pero eso no fue todo. Porque acto seguido la notera del programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich fue por más consultándole cómo era su vínculo con Rufina Cabré, la hija de 10 años que el actor tuvo con la China Suárez.

Fue allí cuando Rocío puso un freno ante tanta curiosidad sobre su intimidad sentimental con los Cabré y concluyó tajante: "No, no voy a contar tanto. Hay algunas cosas que prefiero guardar para nosotros pero estoy muy contenta".