Rodrigo Lussich cuestionó con dureza la actitud de Wanda Nara: "Nos tocó padecerla"

El notero de Socios del espectáculo, El Trece, le consultó por la posibilidad de tener cara a cara a la actriz en el ciclo de Telefe tras el escándalo con Icardi y ahí la rubia reaccionó de manera contundente ante la insistencia de las preguntas.

"¿Pusiste alguna condición en el programa? Porque debajo de la máscara puede haber cualquier personaje…", le preguntó el cronista. "No, ninguna condición. Vamos a ver a quién me pusieron", contestó ella.

"La China sacó un disco y me parece que está convocada…", le dijo el notero. "¡Mirá qué bien! Me alegra por ella", dijo Wanda. "¿Reconocerías la voz de la China, distorsionada?", disparó el cronista. A lo que Wanda Nara reaccionó visiblemente molesta: "Estás intenso, sorry".

Rodrigo Lussich cuestionó la actitud de Wanda Nara en su llegada a la Argentina

El conductor Rodrigo Lussich fue categórico el miércoles al volver a ver la nota de Wanda Nara en su arribo a la Argentina: "Ella llegó de muy mal humor y nos tocó padecerla. De por sí, Wanda es seca, pero de malhumor es una cosa espantosamente desagradable", precisó.

"Nos tocó soportarla. Estaba de malhumor porque venía demorada en el vuelo. Tenía cara de pocos amigos… Llegó a Ezeiza con la peor de las ondas y tuvimos la put... suerte de estar al aire nosotros y tener que soportarla", expresó durísimo el uruguayo.

Ahí Paula Varela acotó: "A ella el medio la construyó, porque ella no hizo una carrera de artista. La carrera de Wanda es ser una figura mediática".

"Wanda carece de todo carisma. Es un personaje de lo más antipático. Llama la atención y convoca desde la fascinación del horror. No porque sea horrible lo que muestra, porque siempre todo glamoroso, pero es desde la ostentación grotesca. Esta es mi lectura", arremetió el conductor.

Y cerró: "Ella convoca desde el horror, de ver hasta dónde se va a exponer más grotescamente y hasta qué punto le podemos sacar el cuero".