Wanda Nara molesta por las preguntas sobre la China Suárez

El notero de Socios del espectáculo, El Trece, le consultó por la posibilidad de tener cara a cara a la actriz en el ciclo de Telefe tras el escándalo con Icardi y ahí la rubia reaccionó de manera contundente ante la insistencia de las preguntas.

"¿Pusiste alguna condición en el programa? Porque debajo de la máscara puede haber cualquier personaje…", le preguntó el cronista. "No, ninguna condición. Vamos a ver a quién me pusieron", contestó ella.

"La China sacó un disco y me parece que está convocada…", le dijo el notero. "¡Mirá qué bien! Me alegra por ella", dijo Wanda. "¿Reconocerías la voz de la China, distorsionada?", disparó el cronista. A lo que Wanda Nara reaccionó visiblemente molesta: "Estás intenso, sorry".

Las fotos de Nora Colosimo, mamá de Wanda y Zaira, que encendieron las redes desde Ibiza

En medio de la repercusión y hasta el descargo que motivó las fotos al natural de Wanda Nara en las playas de Ibiza, Nora Colosimo revolucionó las redes sociales con sus fotos desde el Mar Mediterráneo.

"Un lugar del que nunca nos queremos ir", indicó la madre de Wanda y Zaira Nara maravillada con el paisaje con una serie de imágenes disfrutando del sol y el agua cristalina en bikini.

Las fotos que compartió Nora en su cuenta de Instagram generaron la reacción de sus seguidores en el posteo que la llenaron de elogios por su figura.

La publicación se llenó de miles de likes y puro destaque sobre su cuerpo y cómo luce espléndida. Nora acompañó así a sus hijas en medio del viaje de hermanas y con sus respectivos hijos para disfrutar unos días de tranquilidad con sus nietos.