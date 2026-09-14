El impensado bautismo de Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo en Italia: "Pasaron cosas"

Pero el misterio duró poco. Horas después, Sofía reveló finalmente el motivo de aquella reunión y contó que habían bautizado a Vito durante su estadía en Italia. Con nuevas fotografías, mostró parte de la celebración y permitió conocer cómo se gestó ese momento tan significativo para la familia.

La iniciativa tuvo como protagonista a su amiga Florencia Puglia, quien descubrió una serie de casualidades vinculadas al nombre del bebé y al lugar donde se encontraban. Al enterarse de esos detalles, hizo una propuesta que terminó transformando el viaje familiar: “Cuando le contamos las casualidades del nombre y del nacimiento, nos dijo: ‘Lo bautizamos acá’”.

A partir de entonces, Florencia tomó un rol fundamental en la organización. Se comunicó con el sacerdote y colaboró con diferentes detalles de la ceremonia, entre ellos los souvenirs, la torta y otros elementos que acompañaron el encuentro.

La actriz también mostró el particular recuerdo que recibieron quienes participaron del bautismo y explicó de qué se trataba: “Son unas masas de almendra tremendas”. Además, contó que su amiga estuvo a cargo de la torta, mientras que las tarjetas tuvieron una participación muy especial de la familia.

“Y las tarjetitas las hizo la abuela Ana”, contó Sofía, en referencia a Ana Sans, quien viajó junto a ellos y fue parte de este momento tan importante para su nieto.

Después de la ceremonia, Pachano compartió otras imágenes junto a los padrinos de Vito y también una postal en la que reunió a sus seres queridos en las afueras de la iglesia. Todos posaron sonrientes después de una celebración que terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más significativos de la travesía.

El bautismo llegó en medio de un viaje que ya representaba todo un desafío para Sofía y Santiago, ya que se trataba de la primera vez que viajaban en avión con su hijo. Como padres primerizos, tuvieron que organizar cada detalle antes de salir de viaje y preparar un equipaje muy diferente al que hubieran armado antes de la llegada del bebé.

Así, lo que comenzó como una aventura familiar después del nacimiento de Vito terminó teniendo un capítulo inesperado en Italia. Entre coincidencias, emoción y una celebración que surgió sobre la marcha, Sofía Pachano y Santiago Ramundo encontraron en Puglia un escenario muy especial para bautizar a su hijo rodeados por parte de su familia y sus seres queridos.

Cuál fue la firme decisión de Sofía Pachano y su pareja a 8 meses del nacimiento de Vito

A ocho meses del nacimiento de su hijo Vito, Sofía Pachano reveló a comienzos de este mes de septiembre el motivo por el que decidió junto a Santiago Ramundo no mostrar el rostro del pequeño en las redes sociales. La actriz habló de esta elección familiar y contó cómo atravesó el proceso de tomar esa decisión.

Durante una charla en Resuchic de Resumido, con Juana Repetto y Vicky Gils, la hija de Aníbal Pachano explicó que inicialmente fue su pareja quien estuvo más convencido de preservar la imagen del bebé.

“Santi estaba más decidido, yo estaba como ‘es un poco difícil, nosotros que estamos tan expuestos… después empecé a leer cosas… Me pegó para el carajo. Fue un ‘listo, no lo muestro’”, relató.

Además, reconoció que los comentarios de algunas personas reforzaron su postura. “¿Por qué querés ver tanto a mi hijo?”, cuestionó ante quienes le reclaman que muestre su rostro.

Finalmente, Sofía Pachano dejó clara su postura: “Y si no lo muestro es por algo. (...) Si vos te cruzas conmigo en la calle y lo querés saludar, lo vas a saludar”.