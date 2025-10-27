Rodrigo de Paul le dedicó su primer mensaje público a Tini Stoessel y causó revuelo

Entre los comentarios se destacó el de Rodrigo de Paul que, entre emojis de corazones y fueguitos, manifestó: “Te amo”. A lo que ella respondió: “Te amo, mi amor, con todo mi corazón”.

Sin lugar a duda, el ida y vuelta no pasó inadvertido entre los fanáticos de la pareja, que celebraron el gesto de amor.

Tini

Por qué Tini Stoessel y Rodrigo de Paul postergan su casamiento

En medio de versiones cruzadas sobre una posible boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, desde hace varias semanas trascendió que la pareja habría decidido que el 20 de diciembre de este año sería la fecha para concretar su unión. Y hasta se dijo que el lugar elegido para celebrar el casamiento sería Exaltación de la Cruz.

Pero ahora la historia tomó un giro inesperado. Según se informó en las últimas horas, el futbolista y la cantante decidieron postergar su boda para el 2026.

La novedad fue brindada por Juli Argenta en el ciclo que conduce Ángel de Brito, LAM (América TV). "No se casa el 20, que era un rumor instaladísimo, y se pasa para el año que viene. Para mí la fecha estaba bien, pero para el próximo año. No hay invitaciones ni nada por ahora“, indicó la panelista.

Por su parte, Yanina Latorre sumó más data sobre el motivo detrás del presunto cambio de planes de la pareja: Tini estaría enfocada en mudarse de su propiedad en Nordelta hacia San Isidro, mientras cumple con su agenda de shows en el país.