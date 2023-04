Romina de Gran Hermano le respondió a Mauricio Macri si se sumará a la propuesta que le hizo con Alfa

"Ayer, el señor Mauricio Macri te invitó a ir a Pepino y también a pasarte al PRO, ¿qué vas a hacer?", le preguntó mientras Romina estaba con una de sus hijas a upa.

Embed

"No, yo ya dije varias veces que quiero que se me abran otras puertas que no sean las de la política", expresó. "¿Pero te pasarías al PRO?", insistió la conductora de Ruleta Rusa (Mega 98.3).

"No, no... ¿Vos de qué cuadro sos?", le preguntó la ex Gran Hermano. "De Boca", dijo Nancy. "¿Y te pasarías a River?", "¡De ninguna manera!", sentenció Pazos. "Ya está", cerró contundente.

Alfa y Macri estuvieron juntos, le enviaron un mensaje a Romina Uhrig y ella sorprendió con su actitud: "Quedamos en..."

Walter Alfa Santiago y Mauricio Macri estuvieron en el restaurante favorito del ex Gran Hermano 2022en Martínez, provincia de Buenos Aires. El ex presidente de la Nación se mostró muy amable con el ex participante del reality de Telefe.

“Mirá Romina para que veas que no es mentira, yo te voy a decir algo: acá venimos lo que valemos la pena”, exclamó el hombre de Tigre en un video que grabó junto al ex mandatario.

“Acá está mirá, él te va a decir. ¿A dónde se tiene que sumar Romina, Mauricio?", sigue Alfa. El ex presidente responde invitando a Romina a ese restaurante. "¿Y al pro?”, insistió el ex GH. “Y al PRO”, retrucó Macri.

Embed

Tras el encuentro con Mauricio Macri, Walter Alfa Santiago habló con PrimiciasYa y relató cómo fue la charla con el ex presidente.

"Lo había visto en alguna otra oportunidad, pero es la primera vez que lo veo desde que salí de la casa", precisó el ex participante de Gran Hermano 2022.

Alfa indicó que fue una breve charla porque ambos estaban en mesas distintas. "Lo saludé y estuvimos conversando un rato. Hicimos ese video y nada más. Él estaba esperando gente. Quedamos en cenar juntos con un amigo en común en unos días", agregó.