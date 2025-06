Romina Malaspina se hartó de la China Suárez y se conoció por qué se pelearon: "Problemas de..."

La panelista de Infama (América Tv) contó que el inconveniente data de hace un tiempo cuando la China Suárez y se dio cuando salieron a un boliche y luego a un after para continuar la diversión.

Según la contó Malaspina a Martino, la China iba manejando rumbo a un after tras salir de un boliche y se manchó la ropa con Fernet. Por ese motivo, decidió ayudarla y le prestó un pantalón que tenía para realizar un acción publicitaria en redes.

"Romina Malaspina está enemistada con la China Suárez. Problemas de pantalones", precisó Majo Martino en el ciclo que conduce Marcela Tauro.

Y detalló: "(La China) Iba a la Bresh y después se iba a un after. Hace dos días recibí un llamado de Romina Malaspina y me dijo: 'me harté de la China Suárez, no me devolvió el pantalón que le presté'".

"Dice que se le devolvió a través de su peluquero. Era una marca internacional y Romina estaba indignada", agregó la panelista sobre el conflicto de pantalones entre Romina Malaspina y la China Suárez.

romina malaspina la china suarez pantalon que las peleo.jpg

Revelan qué hablaron la China Suárez e Icardi en Ibiza: celos, hijos y una confesión sobre Wanda Nara

En LAM (América TV), la flamante angelita Luciana Elbusto contó este lunes todos los detalles de la charla que tuvieron la China Suárez y Mauro Icardi en Ibiza. Cabe remarcar que la pareja regresó este lunes al país en un vuelo de la aerolínea Iberia que llegó a las 16.40.

"Estaban charlando y hubo alguien ahí que me pasó un poco de data, que estuvo escuchando la conversación. Pasaron por todos los temas, y ella se mostró muy abierta", comenzó diciendo la periodista en el ciclo de Ángel de Brito.

"¿Qué temas tocaron?", le preguntó el conductor. "De todo. El auto, el Lamborghini rosa. Ella todo el tiempo, por lo que me decían, demostraba inseguridad, hablaba mucho de Wanda (Nara). Y Mauro le decía que no se enganche, que no la siga que se quede tranquila. También dijo que no le importaba el Lamborghini porque puedo tener un montón", le contó Elbusto.

"También le hicieron a la China un comentario sobre sus hijos: 'qué lindos que son tus nenes'. Y ella respondió: 'sí, hago hijos muy lindos'", sumó la panelista.

En otra parte, comentó: "Parece que los nenes todavía recuerdan a Rusherking (el ex de la actriz) entonces Mauro, a propósito, les preguntaba a quién querés más y los chicaneaba".

Más adelante, Elbusto acotó que en esa charla Icardi se jactó de ser buen padre: "Estaba muy seguro de su paternidad, decía que era buen padre. Dijo: 'mientras Wanda hacía negocios en un sillón, yo les enseñé a nadar, les enseñé a andar en bicicleta'".