Romina Manguel le respondió con todo a Elba Marcovecchio tras afirmar que fue amante de Jorge Lanata

"LANATA hoy se te extraña más. Porque no sé que hubieses hecho si escuchabas a tu señora esposa hablar así como habló de tus hijas, de sus madres, ellas, tus verdaderos amores", comenzó Romina Manguel en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter).

La periodista y conductora, de 52 años, sumó: "Ya no sé si es gracioso que insista con que fuimos amantes. O que intercambiábamos favores sexuales. Nadie que te haya conocido puede creerlo. Tu carisma, inteligencia, dulzura hicieron la magia que ni mil Hermès podrían hacer frente a mujeres de bien que se enamoraron tanto de vos", destacó haciendo clara referencia a la frase que, según la abogada, le dijo Manguel a Lanata en un mensaje: "Lo que te haría por una cartera Hermès".

"Creer que necesitabas transacciones como por ejemplo entregar un depto en el Estrogamou 'por amor' me resulta vomitivo. Y ajeno. Tuvimos más intimidad siendo amigos y agarrándonos de la mano en noches tristes y heladas que la qué tal vez, llegaste a tener en una relación de pareja con anillo y todo. Lamento el enchastre", señaló.

Por úlltimo, Manguel reflexionó: "Posta es la primera vez que me pregunto si también te hubieses cagado de risa de esto. Vos que nos decías que nos cagaramos en todo, Tranquilo. Las chicas son dos LANATA auténticas. Y sus madres dos leonas. Van a estar bien. Loveyouso".

Romina Manguel

Romina Manguel, ¿amante de Jorge Lanata?

Elba Marcovecchio disparó fuerte contra Romina Manguel por los dichos en su contra antes de la muerte de Jorge Lanata, y confirmó que fue amante del periodista.

La abogada le dio una nota a Ángel de Brito para LAM (América TV) y, por primera vez, le respondió a Manguel por decir que ella había alejado a Jorge de su entorno íntimo.

"Jorge se alejó de Romina Manguel, no tengo dudas. No puedo creer el cinismo que tiene de hablar de mí. Él decía que conmigo era un león vegetariano, que se portaba bien, y yo le creía su fidelidad", dijo Elba.

"Y en esa cuestión, cuando había mensajes que eran banquina, me los mandaba. Como diciendo que no tenía nada que ocultar. Porque yo le contestaba un montón de mensajes, imaginate si me encontraba con uno de ese tenor unívoco, que no admite juegos...", siguió.

Finalmente, Marcovecchio confirmó que Romina Manguel fue amante de Jorge Lanata y comentó: "Él me contó que había tenido una relación con ella. Pero cuando nosotros estábamos casados, le mandaba mensajes particulares. Por ejemplo, 'Lo que te haría por una cartera Hermès'".

"Yo nunca lo hubiese dicho si ella no hubiese tenido el caradurismo de hablar mal de mí. Y así, como 40 mensajes... No eran chistes", sentenció.