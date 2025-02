Romina Pereiro reveló cómo era su particular relación con Morena Rial cuando estaba con Jorge Rial

“Lo de Morena me puso triste. Estoy esperando que todo se resuelva de la mejor manera posible y que toda la familia pueda estar bien”, confió la nutricionista en una entrevista con A la Barbarossa (Telefe). Al tiempo que explicó sobre su actual vínculo con los Rial: “Con More hace un montón que no hablo y con Jorge la comunicación es muy eventual, cuando pasa algo, como cuando fue lo de su salud, que le mandé un mensajito de apoyo, pero nada más”.

Fue allí cuando Georgina Barbarossa quiso saber cómo era su relación con Morena y Pereiro volvió a ser cauta. “Por momentos, bien. En otros momentos tratábamos de convivir, no es que era mala. Hubo situaciones de público conocimiento. Pero no convivimos. Nunca tuve un problema puntual con ella. La agarré en la etapa de la adolescencia, de la rebeldía”, admitió.

Y en un intento por recordarla de la mejor manera, Romina agregó: "No me iba a poner a la altura de una nena que tiene 20 años menos que yo. La verdad es que tuvimos muchas cosas lindas, casi la mayoría. Nos acercamos más cuando ella fue mamá".

En tanto, cuando Pía Shaw le consultó por el mensaje que le hizo llegar a su exmarido ni bien se enteró de la detención de Morena, Romina Pereiro se sinceró. “Me dio angustia. Son situaciones que no son lindas para nadie. Y uno, habiendo compartido muchos momentos lindos, me angustió, me estresó. Yo me separé como hace tres años, estuvimos cuatro años juntos… pero con More nunca conviví”, concluyó empática.

Se supo qué le dijo Jorge Rial a Morena cuando la visitó en la cárcel

Este jueves se conoció el diálogo que mantuvo Morena Rial con su padre, Jorge Rial, cuando éste fue a visitarla a la comisaría de San Isidro donde estuvo presa durante algo más de una semana.

Lo cierto es que en la tarde del miércoles la Justicia le otorgó a Morena la excarcelación extraordinaria por su presunta participación en una banda que robó una vivienda de Villa Adelina bajo la modalidad de escruche, por lo que es inminente su libertad mientras avanza la investigación judicial.

Así las cosas, mientras abordaban el tema en Mañanísima (El Trece) este jueves por la mañana, Facundo Ventura reveló cómo fue la charla que el conductor mantuvo con su hija cuando la fue a visitar a su detención el fin de semana y el cambio de postura por parte de Jorge.

Tras escuchar el anuncio de Rial sobre la inminente libertad de Morena y su postura sobre el caso, Carmen Barbieri expresó: “Muy bien, Jorge, es así. Me quedo con eso, es su hija y no la va a abandonar. Es lo que uno siente, los padres sentimos eso. Ahora, si cometió algo, lo tiene que pagar”.

Pero como en ese momento Ventura hizo un particular gesto no dudó en preguntarle “¿Por qué esa cara? Se ríe, se ríe. Algo guarda”, tras lo cual el periodista recordó: “Es lo que conté acá. ¿Se acuerdan que Jorge en un principio había dicho que no se iba a hacer cargo?”.

Al tiempo que acto seguido continuó: “Yo conté acá que Jorge, en silencio, desde atrás, desde las sombras, iba a ayudar a Morena a salir. De hecho, el día que él la va a ver, el día de su cumpleaños, alrededor de entre las 7 y 8 de la mañana, primera hora, para que no fuera un alboroto”.

“En esa charla que tiene Morena con Jorge, él le dice ‘quedate tranquila que papá va a hacer todo lo posible para sacarte’”, reveló entonces el hijo de Luis Ventura lo que fue celebrado por Barbieri al asegurar que “eso es decirle ‘te quiero, te amo’. No hace falta a veces decirlo, sino con las acciones y con otras palabras uno puede decir ‘te amo’”.

Asimismo, mientras Carmen analizaba que Morena no está en su eje y que precisa ayuda profesional, Ventura agregó: “Estoy hablando con las amigas y digo que ellas también van a dar una mano justamente para que Morena tenga esa contención de afecto y de cuidado”, y remarcó que las amigas de la joven le dijeron que "si hace falta cachetearla un poco... ", a lo que Barbieri cerró con un contundente “Ya la cacheteó la vida con lo que le pasó”.