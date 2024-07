Rosina Beltrán reveló la increíble situación que vivió con un hombre en Francia: "Son tremendos"

Aprovechando también el tiempo libre en el país europeo, la uruguaya, que quedó eliminada de Gran Hermano a fines de marzo, contó desde su cuenta en Instagram la particular situación que vivió con un hombre en ese país.

Rosina contó que fue a un restaurante a comer y al momento de pedir la cuenta para irse el mozo que la atendió le trajo el ticket a pagar y también le anotó su número de teléfono.

"Estoy terminando de comer, le pido al mozo la cuenta... Me la trae y me deja el numerito de él", expresó Rosina Beltrán sorprendida por la situación.

Y destacó entre risas mientras caminaba: "Son tremendos los franceses acá... No pierden el tiempo. No, no, no, no... que gracioso".

Además, Rosina fue compartiendo las distintas experiencias en la recorrida por los lugares típicos turísticos de París como la famosa Torre Eiffel.

rosina beltran francia.jpg

La confesión de Lucía Maidana cuando Emma Vich le preguntó qué pasó con Rosina Beltrán afuera de Gran Hermano

Aprovechando el reingreso momentáneo de ex participantes a Gran Hermano, Emmanuel Vich le consultó a Lucía Maidana sobre qué pasó con Rosina Beltrán fuera de la casa.

“Vos querés preguntar. Preguntame”, le dijo la salteña al peluquero, quien no dudó en consultarle por su vínculo con la uruguaya, con quien en la casa generó una fuerte amistad desde un comienzo.

“Ustedes sabían que había un shippeo enorme acá y afuera también. Nos queremos un montón, pero somos amigas. Yo la amo”, remarcó Luchi sobre Rosina, a quien alguna vez le confesó sus sentimientos al salir de la casa.

“Así se fue dando la vida, conocimos gente. Pero nada, somos re amigas. Atracción sí hubo de parte de las dos, pero cuando salís de la casa es otra cosa”, le dejó en claro Lucía luego de que Emma le dijo que observó algo más que una amistad entre ellas en la convivencia.