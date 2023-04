Rusherking cada vez más cerca de Julieta Poggio tras separarse de la China Suárez

En una entrevista con Biri Biri (República Z), Juli fue entrevistada por Julieta Puente, Mica Lapegüe, Yeyo de Gregorio y la Tía Sebi, y durante la charla confesó que el trapero la seguía, súper elocuente.

“¿Saben quién me siguió? Rusher”, dijo con una sonris de oreja a oreja, y al instante le dijeron que se acababa de separar. "Sí, por eso se los cuento. No hubo mensajes, pero sí me parece lindo”, dijo Juli, con una mirada que lo decía todo.

Embed

La tajante decisión de Rusherking para olvidarse de la China Suárez tras confirmar la ruptura

Si bien el rumor circulaba desde hacía varios días, este viernes santo la China Suárez confirmó su separación de Rusherking a través de una publicación en su cuenta de Instagram, sorprendiendo a todos al anunciar el fin de su relación con el cantante urbano.

"Que una relación por la que apostaba todo no funcione, es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer, es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, confesó la actriz.

En tanto, apenas unas horas después de estallar la noticia y convertirse en el tema del día en el mundo de la farándula, Rusherking tomó la drástica decisión de borrar todo rastro de la China, al menos en su perfil de Instagram.

rusherking borró las fotos de china suárez de su IG.jpeg

Con el correr de las horas, una respuesta de la actriz a una usuaria de Twitter hizo suponer que habría sido el cantante quien habría terminado el romance que parecía consolidado. Recordemos que hace poco habían lanzado una canción conjunta -Hipnotizados-, así como Rusherking había sorprendido a la ex de Vicuña y Cabré regalándole un auto por su cumpleaños.

Lo cierto es que ante el comentario de una internauta diciendo "No entiendo, te vi con Fer Dente y estabas súper enamorada", la China Suárez le respondió sin medias tintas de manera contundente: "Sigo muy enamorada".