Rusherking denunció hostigamiento contra la China Suárez

image.png

Lo cierto es que en diálogo con La Nación, Rusherking salió en defensa de la China Suárez y los comentarios agresivos que recibe en las redes y aseguró que "es un ser de luz" y que no se merece ese hostigamiento.

“Ella (la China Suárez) está en los medios y en todos lados desde que es chiquita, vivió muchas cosas y siento que hay un hostigamiento que no se merece porque es una persona de luz, sinceramente...", precisó el joven cantante.

Y añadió: "Y hay muchas personas mentirosas y con malas intenciones dando vueltas, siempre hablamos de eso, pero yo me quedo tranquilo porque sé quién soy, quién es ella y la gente que me rodea".

Y en cuanto a su exposición en los medios por el romance con la actriz, el oriundo de Santiago del Estero comentó: "Ahora ya acepté y entendí el ruido alrededor mío”.

china-suarez-rusherking-separados.jpg

Qué se dijo sobre una fuerte crisis entre la China Suárez y Rusherking

La periodista Maite Peñoñori de Intrusos había revelado, según sus fuentes, textuales del músico: "'Me tiene cansado. Me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada y, la verdad, que no. Está haciéndome escenas todo el tiempo. Quiero que resolvamos un alquiler que tenemos en común y terminar todo'", dijo.

Virginia Gallardo, a su vez, había destacado que “las primeras sospechas de crisis surgieron porque La China está grabando en Uruguay y estuvo Lali Espósito dando un recital. La China subió al escenario, se besaron, salió en todos los portales… Lali lo compartió, le puso ‘Rusher, nos fuimos mundial…’ y él no lo compartió".