Sabrina Cortez confirmó que se separó de Alan Simone tras descubrir que le fue infiel

Sabrina indició que, en el tiempo que vivieron su relación en reserva de los medios, atravesando por "obstáculos", que pudieron superar. Sin embargo, los problemas en la relación continuaron. "Fuimos superando varios obstáculos. Esta vez fue un rejunte de cosas.... Me rompe el corazón. Me desilusiona", añadió.

La ex GH remarcó que Alan le reconoció que no podía mantener un vínculo monogámico, que hacerlo le implicaba un gran esfuerzo. "Para mí no era un esfuerzo estar con él y solo con él", lanzó, en un claro misil para el muchacho.

Al finalizar, Sabrina expresó que no le guarda rencor. "Realmente lo quiero... y lo quiero un montón. Que la vida le dé todo lo que soñó. Que pueda rehacer su vida", cerró.

El desgarrador posteo de Sabrina Cortez de Gran Hermano llorando y que confirma la peor noticia

La filtración de chats de Alan Simone intentando conquistar a otras chicas puso en crisis su noviazgo con Sabrina Cortez, a horas de haberse tomado una mini luna de miel para afianzar el romance que había nacido en Gran Hermano 2023.

Y si bien en un principio dijeron que estaba todo bien pese a lo sucedido, este lunes Sabrina compartió un desgarrador posteo llorando y confirmando que se terminó todo.

"Ojalá sepan valorar a quien tiene a su lado siempre", fue el mensaje de la exparticipante de Gran Hermano con lágrimas en los ojos y dando a entender que la relación con Alan no seguiría más.

Recordemos que Sabrina había intentado negar el engaño de su pareja en X, la mendocina había hecho un picantísimo posteo en el que planteaba “¿Perdonarte? ¡¿Para qué?!”, y Alan lo justificó: “Son momentos y eso es una canción”.

“De verdad está todo bien”, insistió. Pero por ahora, Sabrina clavó el doble tilde azul cuando PrimiciasYa le consultó sobre lo sucedido con Alan Simone.