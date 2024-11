Sabrina Rojas, ¿a los besos con un famoso exfutbolista de Boca?: de quién se trata

Y agregó: “Empiezan a hablar. Chamuyo va, chamuyo viene, y de repente ¡chape! ¡Y de una manera! Fue adelante de todos. No les importó nada. Ella está muy relajada. A los besos limpios. Ella es una bomba total”.

“A él le dicen Pipa, está jugando en México, pero fue el 9 de Boca. Él es Darío Benedetto y ella es Sabrina Rojas”, señaló Martino, poniéndole fin al enigma.

Por último, dijo: “Estuvieron chapando adelante de todos. Me encanta que no le importe nada. Él tiene 34 años. Ella es un poco más grande. Lo vio y le encantó. Lo mismo le pasó él con ella, flasheó. Se fueron juntos”.

La dura teoría de Yanina Latorre sobre el escándalo entre Sabrina Rojas y Luciano Castro

En medio de los picantes dichos de Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani y Luciano Castro, Yanina Latorre lanzó una dura teoría sobre ese triángulo amoroso.

En su programa radial de El Observador, Yanina comenzó diciendo: "Griselda anda mudita, viste que contesta: 'no, sí, no sé', se hace la boluda, igual contesta, porque otra se escapa de la cámara. Pero cada día que pasa te sube una más. Anoche (Sabrina) dijo 'él es un mujeriego' o 'un infiel serial, siempre desea lo que no tiene y ahora no me tiene a mí'".

"¿Qué quiere decir? Que la está persiguiendo. Yo creo que el fin de semana algo pasó entre ellos. Y ella desde el lunes que se lo está avisando al mundo con la foto de la remera", siguió la panelista de LAM (América TV).

Y se preguntó: "¿Qué busca con esto? ¿Venganza? ¿Joderle la vida? ¿Que no sigan ellos dos con el vínculo? ¿Que Griselda lo deje?". "Le habrá quedado algo enquistado de mucho dolor, después podemos discutir si hay que canalizarlo en el hombre o en la mina, estando embarazada es una situación delicada", le comentó su compañera a Latorre.

"Ella dice que a él le dijo todo lo que le tenía que decir y ahora va por ella. Porque ahora están juntos. Yo no sé si es toxicidad, es venganza, que no es lo mismo", cerró Yanina.