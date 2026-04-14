Sabrina Rojas y José Chatruc dieron el paso definitivo y se besaron ante las cámaras: el video 

Por su parte, Chatruc intentó acompañar la charla, aunque visiblemente menos cómodo con la exposición. “Hay diferentes escalas, yo estaba muy relajado, a nadie le importaba. Esto no me había pasado ”, reconoció, dejando en evidencia el contraste entre su perfil bajo y la repercusión que tomó el tema.

Al hablar del vínculo Rojas contó qué fue lo que le llamó la atención del panelista: “Es un hombre íntegro, eso es fundamental ”. De todos modos, dejó en claro que prefiere no anticiparse y puso paños fríos sobre el futuro: “Esto puede durar diez días”.

Ante esa frase, él intervino con humor y un poco más de optimismo: “Un poco más”. En la misma línea, ella explicó que ambos eligieron transitar este momento con cautela: “Estamos resguardando algo que no sabemos bien lo que va a pasar, es muy reciente. Todavía no sabemos qué somos ”.

Además, contó cómo atraviesa este nuevo vínculo y aseguró que prefiere vivirlo sin apuro ni presiones, enfocándose en el presente y en lo que vaya surgiendo día a día: “Sin expectativas, paso a paso ”. También reconoció que se trata de una etapa distinta para ella: “Hace tiempo que no tenía ganas de compartir algo más con alguien. Ya compartimos un viaje y ahora esto ”.

Por su parte, Chatruc se mostró contento con la repercusión y tomó con humor la exposición mediática que generó la relación. En ese marco, ironizó sobre los memes que circularon en redes y lanzó: “La portada del 'Robo del siglo' la tengo, la voy a hacer un cuadro ”.

Embed

Foto portada: Infobae

Cómo fue el viaje de Sabrina Rojas y José Chatruc

Sabrina Rojas y José Chatruc dejaron en claro que ya no ocultan su relación y se mostraron plenamente distendidos durante un fin de semana largo en Punta del Este, donde disfrutaron de la playa y de distintos momentos juntos. Las imágenes que salieron a la luz terminaron de confirmar lo que hasta ese momento eran solo rumores: el vínculo está afianzado y atraviesa un muy buen presente.

En el análisis del material en Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich aportó su característico tono irónico al describir las escenas de la pareja. “Ella está como montada arriba de él”, lanzó al ver las postales, y al repasar el video de besos y abrazos agregó: “Pepe no lo puede creer. Está levitando, está en un cumpleaños...”. Finalmente, cerró con humor: “Están prendidos fuegos. Se tuvieron que ir al mar para bajar”.

Por otro lado, durante una cena que fue registrada por la cámara de Gustavo Descalzi para el ciclo de Adrián Pallares y Lussich, el productor teatral Carlos Rottemberg se refirió a ellos como novios, sumando una nueva lectura sobre el estado de la relación.

chatruc y sabrina rojas

En tanto, Natalie Weber, amiga cercana de Sabrina y panelista del ciclo de América TV, también opinó sobre el presente de la pareja y destacó el buen momento que atraviesan. “Ella está muy contenta”, expresó, y agregó sobre la conexión entre ambos: “Tienen una relación muy linda. Él es un amor y la hace sentir muy bien a ella. Conectan muy bien. Están en la misma sintonía”.