Sabrina Rojas hizo una durísima crítica a Moria Casán por bancar a Luciano Castro y Griselda Siciliani

“Si le pasa al Polaco y a Barby Silenzi, ella es cornuda, pero de Siciliani dicen que es ‘open mind’ o que tiene pareja abierta”, disparó tajante y visiblemente molesta.

Pero la cosa no quedó ahí, porque se refirió directamente a las declaraciones de Casán sobre el escándalo. “El valor de lo que uno hace depende de la estelaridad. Luciano mete un cuerno y es ‘ay pobre’, pero a mí me preguntaban qué sentía al ser cornuda. A Moria, con todo lo que la quiero, yo entiendo que ahora tiene una relación con Griselda y con Luciano, que van a comer y les tiene cariño, pero un día le dice a Lali que no se case pese a que tiene una pareja sana y divina, pero a ellos, que está todo mal, los sigue defendiendo. Banca esa unión”, se despachó abiertamente.

Asimismo, agregó que “acá tiene que ver con estelaridad y con si te cae bien o mal la persona involucrada”; así como también dejó en claro que la actitud de Moria para con su ex y la protagonista de Envidiosa (Netflix) le resulta "injusta y ambigua", mientras sentenció firme que no se achica al decirlo al referirse a una de las grandes divas del espectáculo argentino.

griselda siciliani luciano castro intrusos 2

El contundente descargo de Sabrina Rojas dirigido a Griselda Siciliani tras conocerse que Luciano Castro le fue infiel

La tensión entre Luciano Castro, Griselda Siciliani y Sabrina Rojas volvió a quedar en el centro de la escena mediática y sumó un episodio cargado de definiciones filosas y pases de factura. Esta vez, fue la propia Rojas quien tomó la posta desde la conducción de SQP (América TV), ciclo que lidera de manera temporaria en reemplazo de Yanina Latorre, y decidió no esquivar el tema. Lejos de la cautela, apuntó directo contra la actriz y puso bajo la lupa tanto su relato público como la forma en la que eligió exponerse ante los medios.

La polémica se reavivó luego de que Siciliani confirmara sin rodeos su vínculo sentimental con Castro frente a las cámaras: “Con Luciano estamos en pareja”. La frase llegó en un contexto complejo, atravesado por la reciente filtración de audios y mensajes que el actor habría intercambiado con Sarah Borrell, una joven a la que conoció durante su estadía en Madrid. En ese marco, Griselda intentó marcar distancia de la polémica y fijar un límite con la prensa al asegurar: “No me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie”.

Sin embargo, para Sabrina, ese posicionamiento no terminó de cerrar. Desde el piso del programa, cuestionó con dureza lo que consideró una contradicción entre el discurso y los hechos. “Cuando ella sale con Moria tan suelta de cuerpo, donde da este discurso que parece de una mujer libre y empoderada, y después todo se le dio vuelta y la empezaron a criticar y empezó a hacer memes, porque en realidad el discurso que estaba haciendo era bastante arcaico”, lanzó, sin filtros.

Incluso, Rojas trazó un paralelismo con una recordada frase de Mirtha Legrand sobre Tinayre: “Bueno, sí, es infiel, pero siempre vuelve al mismo lugar”, sugiriendo que el planteo no tenía nada de innovador ni rompedor, sino que remitía a viejas lógicas ya conocidas en el ambiente.

El momento más punzante llegó cuando la conductora puso el foco en el nivel de exposición de la vida privada. Directa, afirmó: “En el momento que vos estás sentado en un programa de radio o streaming contando que fuiste amante durante seis y siete años. Más íntimo que eso al hablar de tu vida privada. La gente ni se imagina. En el ambiente, por supuesto que lo sabemos, pero eso es anecdótico”, y aclaró que no estaba hablando de Castro.

Rojas también puso en duda el verdadero conocimiento que Siciliani tendría de Luciano, a pesar de los años que se conocen: “Ella dice ‘lo conozco al gordo hace 20 años’, pero ella en realidad no lo conoce. Ella conoce a un pibe que se cruzó circunstancialmente en la vida. No es lo mismo conocer a alguien desde hace 20 años que conocer de verdad a alguien”.

Para cerrar, Sabrina reflexionó sobre el impacto de las declaraciones públicas y el intento posterior de bajar el perfil: “Yo creo que hoy ella se debe dar cuenta que se equivocó, que el que tenía que salir era él, que era un tema de él y no de ella”. Y con ironía, remató: “Después, sí hay una cosa de esto de la gente cool que dice: ‘Yo no hablo de mi vida privada’”. Finalmente, dejó una frase con fuerte carga ética sobre los códigos del ambiente artístico: “Bueno, cada uno con sus principios, ¿viste? Hay gente que considera que no es tener principios hablar de los demás y hay gente que considera que no es tener principios meterte con personas casadas constantemente”.