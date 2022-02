Sabrina Rojas intentó reconocer a ciegas al Tucu López y lo confundió con otro famoso

Brenda Gandini, Luciano Cáceres, Mey Scápola, Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia visitaron el ciclo que conducen Sabrina Rojas y el Tucu López.

Allí se les ocurrió jugar a uno de los juegos que aparecen en la obra en donde uno debe reconocer a su pareja con los ojos vendados.

Todos aceptaron el desafío, Sabrina Rojas comenzó a palpar y cuando llegó a las manos de su pareja dijo: “Acá hay dos manos distintas, me parece. ¿No? Hay dos manos que no tienen el mismo tamaño”.

"Manos que hablan": las chicas de "Desnudos" intentan reconocer a su pareja del teatro

Sabrina Rojas confundió al Tucu López con Gonzalo Heredia

La conductora siguió tocando las manos de los hombres hasta que señaló: “Ya está. Lo estoy haciendo en serio, no estoy espiando. Si la pego me caso, mi amor, me caso...”. Pero cuando se quitó la venda, se dio cuenta que en realidad estaba frente a Gonzalo Heredia.

Frente a la confusión, el Tucu López comentó: “No solamente no me reconoció, sino que además agarraste mis manos y me dijiste que había dos manos distintas. ¿Qué tengo?”. Y Sabrina afirmó: “Tenés una mano más grande que la otra”.