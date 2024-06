Sabrina Rojas reveló la verdadera relación que mantiene con su novio anterior a Luciano Castro

Sabrina Rojas y Juan PAblo Inigizian jóvenes.jpg

“Me lo crucé en un cumpleaños. Hacía mucho tiempo que no lo veía y charlamos mucho, pero nada”, explicó Sabrina, siempre amable y con una enorme sonrisa. Al tiempo que agregó: “Con Juampi habíamos perdido contacto. Creo que lo vi hace dos años, que fui a comer a un lugar donde él trabaja, pero fue un ‘hola y chau’”.

Y tratando de no exponer a quien fue su pareja hace tanto tiempo, teniendo presente que no es del medio, Sabrina explicó: “Me da pudor hablar de él porque es una persona de muy bajo perfil. Entonces, una cosa es que puedan hablar del rumor nuestro. Otra cosa es hablar de su vida. Él no elige esto”.

Además, con su habitual picardía Sabrina hizo un contundente pedido al ciclo del Trece: “Y voy a decir algo, ¡paren de mandarme al frente! Son espanta chongos… Al chongo le da pánico la foto. No porque tengan algo que esconder, sino porque hay gente que no quiere ser parte”.

“Salimos siete años con Juan. Es un tipo divino, un amor de persona. Y cuando terminamos, terminamos raro. Yo resolví mal. Cosas que pasan en la vida. Pero ya sanamos”, concluyó por último Sabrina Rojas descartando una posible segunda vuelta.

Sabrina Rojas cumplió 44 años: la sorpresa que le dio Luciano Castro junto a sus hijos

El 6 de mayo pasado Sabrina Rojas cumplió 44 años y apenas comenzado su día recibió una gran sorpresa: fue sorprendida recién levantada por Luciano Castro y sus hijos, Esperanza y Fausto.

La actriz y conductora de Pasó en América, América TV, bajó las escaleras de su casa y allí se dio cuenta de la sorpresa que le preparó su familia. Sabrina fue recibida por el canto de feliz cumpleaños de su ex pareja y sus hijos y también se observaban bolsas con regalitos y una torta sobre la mesa.

Fue ella misma quien registró ese lindo momento en un video en sus historias de Instagram. “¿Más felicidad que despertarme así?”, expresó conmovida al comenzar su día.

Luego, en su feed de Instagram, Sabrina Rojas comentó sobre su cumpleaños y cómo la encuentra en estos momentos: "Shhhh, hoy cumplo 44. Hola 44, me agarraste impensadamente sola e inimaginablemente plena. Llegaste siendo más yo que nunca, sintiéndome toda poderosa y orgullosa de mi, tengo todo lo que soñé".

"No necesito nada más. Soy muy feliz porque desde hace varios meses la vida se me fue poniendo mas buena. Así que 44 no te pido más que seguir así… Feliz cumple y feliz todo para mi", cerró su mensaje.