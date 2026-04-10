Safari, lujo y show: así fue el millonario cumple del hijo de Leandro Paredes y Camila Galante

Embed

También hubo un show con muñecos de Mickey Mouse, detalle que se repitió en los platos con la forma de las oreja del icónico personaje de Disney.

No faltaron tampoco luces de colore, globos coloridos con mucho plateado, telas y linternas, lo que daba un aspecto idéntico a una excursión al natural y un clima de selva.

La torta gigante de tres pisos también estuvo orientada a la misma temática mezclando la figura de ramas y la imagen de Mickey.

Lautaro recibió así su primer año rodeado de su familia, amistades y recibido con mucho amor, algo que reflejaron tanto Leandro Paredes como Camila Galante desde las redes sociales.

"Mi vida #bautismo", expresó el futbolista de Boca Juniors desde su cuenta en Instagram junto a algunas postales de lo que fue el especial festejo por Lauti.

Mirá las fotos del cumpleaños y bautismo de Lautaro, el hijo de Camila Galante y Leandro Paredes.

leandro paredes lautaro primer año bautismo 8

leandro paredes lautaro primer año bautismo 2

leandro paredes lautaro primer año bautismo 3

leandro paredes lautaro primer año bautismo 4

leandro paredes lautaro primer año bautismo 5

leandro paredes lautaro primer año bautismo 7

leandro paredes lautaro primer año bautismo

El robo que sufrió Camila Galante en un shopping

Camila Galante, la mujer de Leandro Paredes, fue víctima de un robo en un shopping y mostró cómo quedó su camioneta tras ser violentada en el estacionamiento de un shopping de Canning.

En el programa Lape Club Social Informativo (América Tv) informaron que la esposa del futbolista de Boca Juniors fue víctima de un robo en un shopping..

Cora Debarbieri relató lo ocurrido: “Ella lo compartió y lo contó un poco a través de sus redes sociales”. Según explicó, Camila Galante había dejado su vehículo en el estacionamiento del centro comercial y al regresar se encontró con una desagradable sorpresa.

“Ella fue al shopping de Canning a hacer algunas cositas, dejó el auto tranquila en ese estacionamiento y cuando llegó se encontró con la desagradable noticia que le faltaba la rueda de auxilio a su auto”, detalló la panelista.

Y agregó una hipótesis sobre el hecho: “Quizás la marcaron en ese momento por la camioneta, vaya uno a saber exactamente, o quizás la reconocieron y pensaron que, además de la rueda de auxilio, podían encontrar alguna otra cosa dentro de la camioneta, más allá de llevarse, finalmente, la rueda de auxilio”.

Luego Camila Galante confirmó el episodio vía Instagram: “A las 20, adentro del estacionamiento del shopping Las Toscas Canning, me cortaron la camioneta y me robaron la rueda de auxilio”.