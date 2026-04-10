Safari, lujo y show: así fue el millonario cumple del hijo de Leandro Paredes y Camila Galante

El 31 de marzo de 2025 Camila Galante y Leandro Paredes es otra fecha que nunca olvidarán con el nacimiento de Lautaro, el tercer hijo del matrimonio junto a Victoria y Giovanni.
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El futbolista de Boca Leandro Paredes y su esposa Camila Galante vivieron una jornada especial con el primer festejo de cumpleaños y bautismo de su hijo Lautaro.
El 31 de marzo de 2025 Camila Galante y Leandro Paredes es otra fecha que nunca olvidarán con el nacimiento de Lautaro, el tercer hijo del matrimonio junto a Victoria y Giovanni.
Lo cierto es que en un gran evento la familia celebró el primer año de vida del más pequeño del clan y también su bautismo, reuniendo así a todos sus seres queridos más cercanos.
El evento estuvo ambientado por una temática marcada: la de safari. Prueba de ello es la figura de un león, una jirafa, cantinploras reemplazando los vasos en las mesas y carpas de gran tamaño que decoraban el lugar.
Los presentes se vieron maravillados por los cuidados detalles de toda la ambientación que estuvo acompañada también por el look del agasajado como si fuera un explorador.
También hubo un show con muñecos de Mickey Mouse, detalle que se repitió en los platos con la forma de las oreja del icónico personaje de Disney.
No faltaron tampoco luces de colore, globos coloridos con mucho plateado, telas y linternas, lo que daba un aspecto idéntico a una excursión al natural y un clima de selva.
La torta gigante de tres pisos también estuvo orientada a la misma temática mezclando la figura de ramas y la imagen de Mickey.
Lautaro recibió así su primer año rodeado de su familia, amistades y recibido con mucho amor, algo que reflejaron tanto Leandro Paredes como Camila Galante desde las redes sociales.
"Mi vida #bautismo", expresó el futbolista de Boca Juniors desde su cuenta en Instagram junto a algunas postales de lo que fue el especial festejo por Lauti.
Mirá las fotos del cumpleaños y bautismo de Lautaro, el hijo de Camila Galante y Leandro Paredes.
Camila Galante, la mujer de Leandro Paredes, fue víctima de un robo en un shopping y mostró cómo quedó su camioneta tras ser violentada en el estacionamiento de un shopping de Canning.
En el programa Lape Club Social Informativo (América Tv) informaron que la esposa del futbolista de Boca Juniors fue víctima de un robo en un shopping..
Cora Debarbieri relató lo ocurrido: “Ella lo compartió y lo contó un poco a través de sus redes sociales”. Según explicó, Camila Galante había dejado su vehículo en el estacionamiento del centro comercial y al regresar se encontró con una desagradable sorpresa.
“Ella fue al shopping de Canning a hacer algunas cositas, dejó el auto tranquila en ese estacionamiento y cuando llegó se encontró con la desagradable noticia que le faltaba la rueda de auxilio a su auto”, detalló la panelista.
Y agregó una hipótesis sobre el hecho: “Quizás la marcaron en ese momento por la camioneta, vaya uno a saber exactamente, o quizás la reconocieron y pensaron que, además de la rueda de auxilio, podían encontrar alguna otra cosa dentro de la camioneta, más allá de llevarse, finalmente, la rueda de auxilio”.
Luego Camila Galante confirmó el episodio vía Instagram: “A las 20, adentro del estacionamiento del shopping Las Toscas Canning, me cortaron la camioneta y me robaron la rueda de auxilio”.