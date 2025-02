Salieron a la luz chats de Mauro Icardi y Wanda Nara que complicarían al futbolista en el ámbito legal

A continuación, figura un mensaje de Wanda donde ella le expresa: "Buen día. Hoy están todos los nenes en casa si queres venir a verlos a almorzar o estar con ellos, yo me voy y los dejo. Hace mucho no ves a los varones. Se van de viaje después todos con el cole".

"Isi me está diciendo que quiere verte. A la tarde viajo a la costa por tres días, si queres verla te la puedo llevar. Sino viene conmigo porque está sensible", le comunicó ella dejando en claro sus intenciones de acercarlos.

Luego, se puede ver una actitud conciliadora en Wanda donde ella planteó: "Las únicas personas que ganan si nosotros seguimos esta guerra son los abogados. Pensá por un segundo en el bienestar de nuestros hijos. También nos perjudica a vos y a mi. Lleguemos a un acuerdo como dos personas lógicas".

"Yo quiero que veas a los nenes, te vengo escribiendo hace muchos días y no veo interés de tu parte. No puede ser difícil para nosotros arreglar las cosas entre nosotros. Si están conmigo y una noche quiere estar con vos, ¿Cuál es el problema? Y si pasa al revés igual, nos llamamos y lo arreglamos", manifestó.

Por último, le habló acerca de su cumpleaños que será el próximo 19 de febrero y le mandó: "Pasado mañana es tu cumpleaños, ¿vas a hacer algo? ¿querés que te lleve a los nenes? Avisame. Las nenas están 15 días seguidos y no se quieren quedar, se les hace muy largo".

"Organicemos de que manera podes estar con tus hijos. Hasta que se adapten busquemos una manera juntos. Por el bien de los cinco nenes", concluyó nuevamente si respuesta de Mauro.

La defensa de Wanda Nara pidió recusar al juez de familia por un encuentro con Icardi: "Se sentó a comer..."

La batalla judicial y mediática entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa y este lunes se conoció que la defensa de la empresaria recusó al juez de familia que lleva la causa por las visitas de sus hijas.

En DDM (América TV), el periodista Martín Candalaft informó que la cantante de Bad Bitch acusó al juez Adrián Hagopian de parcialidad luego de que tuviera un encuentro con Icardi en su casa.

“El juez se sentó a comer con el progenitor nuggets y papitas, tomando una gaseosa, conforme a los propios dichos de las nenas, habiendo escuchado estas mismas en palabras del juez que vino a casa que, en cuanto ingresó al domicilio, le manifestó al señor Icardi: ‘¿No habrá cámaras con audio acá, no? Porque me juego el trabajo’, según relataron las propias nenas”, detalló Candalaft.

En tanto, la letrada del delantero de Galatasaray, Elba Marcovecchio, afirmó que “Icardi no estaba con las nenas en el momento en que fue la charla porque fue privada”.

"Esto sucedió el 21 de diciembre, o sea pasaron todos los plazos judiciales para ver si lo consideraron incorrecto. En su momento Ana Rosenfeld no lo impugnó porque la escucha no estuvo mal. ¿Por qué lo trae a colación ahora? Porque no le gustan las resoluciones", agregó Marcovecchio, quien calificó la recusación como “mala fe procesal".

Ahora, un nuevo juzgado quedó a cargo hasta que la Cámara resuelva si el juez Hagopian debe ser apartado. La disputa judicial entre Wanda y Mauro parece no tener fin, y esta jugada suma más tensión.