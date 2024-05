Salió a la luz un video que confirma el romance entre Eva Bargiela y el hijo del Cholo Simeone

Sin embargo, este lunes llegó la prueba más contundente sobre esta posible relación. "Romance confirmado. Eva Bargiela y Gianluca Simeone", publicaron en las redes de @elejercitodelam junto a un comprometedor.

En el clip que se viralizó, se los puede ver a los protagonistas de esta historia bailando y charlando muy pegados en un boliche de la noche porteña.

"Venimos siguiendo a esta pareja con los likes y conté que el jueves estuvieron cenando en mesas separadas en Gardiner, pero el fin de semana @elejercitodelam consiguió imágenes juntos en Mata, previo hubo presentación oficial entre amigos", agregó la cuenta @gossipeame.

Eva Bargiela y Ginaluca Cholo Simeone gossipeame

Eva Bargiela disparó letal contra Facundo Moyano tras los rumores de romance con otra modelo

A raíz de las recientes declaraciones mediáticas de Facundo Moyano anunciando que por estos días junto a Eva Bargiela estarán firmando los papeles del divorcio, la modelo reaccionó picante ante semejante infidencia que sólo atañe a ellos dos.

Es así que entrevistada por Socios del espectáculo (El Trece), la modelo arremetió durísima contra el dirigente político y su exposición con Natalia Cometto, la modelo colega con la que se lo relacionó cuando llevaban pocas semanas de separados.

“En el verano se lo vinculó a Facundo con una chica, ¿Qué te pasaba internamente? Porque en ese momento todavía hablaban ustedes”, quiso saber el cronista y ella deslizó picante: “Yo pienso que cada uno actúa de acuerdo a lo que es, ¿no?”.

Eva Bargiela - captura Socios del espectáculo.jpg

Al tiempo que fue por más y agregó, sin pelos en la lengua: “Yo, la verdad es que con Facundo me casé, para mí fue mi familia y cuando nos separamos yo decidí respetarlo y no me hubiese expuesto con una persona. Sentí que no tenía que hacerlo y por eso no lo hice”.

Claro que sobre el final de la nota, Bargiela bajó el tono y aclaró: “No lo juzgo que él lo haya hecho, cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero bueno. En su momento me dolió porque yo estaba en el Bailando, viviendo algo súper lindo, y que te vengan a decir ‘a tu ex lo vieron con tal’ es incómodo”.

“Pero bueno, repito, tampoco lo juzgo ni como bueno ni como malo. Cada uno hace lo que siente, lo que quiere y yo no siento exponerme con una persona si sé que puedo lastimar al otro, pero bueno, nada, está todo bien”, concluyó contundente.