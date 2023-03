Santiago Almeyda y Natalia Fava de Gran Hermano, separados tras 22 años juntos: "Habría crisis y cuernos"

"Habría crisis y cuernos. Ella lo encontró con otra en su parrilla y le revisó el celular. Están por lo menos en una crisis. Lo vio en la parrilla con alguien y después vio unos chats”, detalló Adrián Pallares en el programa matutino.

Embed

El conductor de Socios del espectáculo reveló que Fava empezó a sospechar que Almeyda tenía un affaire con otra mujer. Al poco tiempo, comprobó lo que le decía su intuición. “Ella vio algo que le dio la sensación de que pasaba algo. Fue y le revisó los chats", añadió el periodista.

Por último, Lussich indicó que intentaron tener la palabra de ellos, pero no respondieron los teléfonos. “Hemos tratado de chequear la información con ellos, pero no responden y nos llamó mucho la atención”, sentenció.

image.png

Tamara Paganini recordó el shock que vivió cuando salió de Gran Hermano

Tamara Paganini saltó a la fama por haber sido la subcampeona de la primera edición de Gran Hermano, el formato internacional que volvió a ser éxito de la pantalla chica.

La ex figura del reality estuvo en Intrusos y recordó el drama que vivó después de su experiencia en el programa.

"Nos llevaron a un hotel y nos pusieron a dos productores a 'cuidarnos'. No podíamos salir de ahí", comenzó narrando Tamara.

"Un día le dije a uno de los productores: 'yo voy a salir para ver a mi novio'. Pero no nos dejaban. Me cansé y le dije: 'me voy'", continuó.

Embed

Tamara mencionó que ese productor le explicó por qué no la podía dejar salir. "Me paró y me dijo: '¿querés saber por qué no podes salir?'. Me llevó en el auto a un café en el centro. Entramos y, a los cuatro minutos, tuvimos que salir corriendo, de la cantidad de gente que había", detalló.

Al finalizar, la ex GH rememoró que la exposición se volvió un calvario. "En ese momento, me di cuenta de lo que estaba pasando conmigo en la calle. Pensé 'estoy va a pasar en dos meses', pero no pasaba, siguió durante un largo tiempo", sentenció.