Santiago del Moro se refirió a la vuelta de Gran Hermano a Telefe

Así, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa en medio de la ceremonia, el conductor argentino hizo saber toda su felicidad por los logros obtenidos. "¡Yo estoy feliz! Me parece que es una fiesta que, más allá de que ganes o no, está buenísimo lo que pasa porque es la fiesta de la industria, de la tele, hace mucho que no la teníamos. Está Susana, está Mirtha... ¡Es muy emotivo!", aseguró.