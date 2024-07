¿Santiago del Moro se va? Una conductora de Telefe se candidateó para estar al frente de Gran Hermano

“Sí, mucho”, dijo la conductora de Cortá por Lozano (Telefe), a lo que Ángel le respondió bromeando: “Te va a bloquear Del Moro”. “Pero yo no likeé ninguno... Igual los likes no se pueden ver, ¿no?”, se defendió la psicóloga.

“¿Conducirías Gran Hermano?”, le repreguntó el presentador de LAM (América TV). “Sí, es un formato que me parece genial”, sostuvo y agregó: “No está en la mente del canal, aclaro porque después lo sacan de contexto”.

“Pero si vos me preguntás: sí, haría la conducción de un programa así”, remarcó. "'Me gustaría conducir Gran Hermano’ es el título que van a poner los portales, ¿y a quién no le gustaría?”, se preguntó De Brito.

“¿A vos te gustaría?”, le repreguntó Lozano. “Sí, re, aunque me gusta más el debate que la gala. En la gala los tenés que contener más a los chicos, no los podés bardear”, disparó el periodista.

La firme respuesta de Santiago del Moro sobre la ausencia de Marcos en la final de Gran Hermano: "Es un..."

El domingo, Bautista Mascia se consagró ganador de Gran Hermano. El uruguayo obtuvo el 56,2% de los votos, mientras que en segundo lugar quedó Emma Vich, que sacó el 43,8%.

Todos los jugadores que pasaron por la casa más famosa del país durante los últimos siete meses estuvieron en el piso. Incluso, en la tribuna estaban algunos de los participantes de la edición anterior.

Mucho se especuló respecto a la posibilidad de una vista de Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2023, al estudio o la casa para un encuentro con los finalistas. Sin embargo, eso no ocurrió y el salteño prefirió ver el programa desde su casa.

En una nota con PrimiciasYa, Santiago del Moro se refirió a la ausencia del ex GH. "Lo invitamos una vez para que viniera. Pero no lo queríamos atosigar con invitaciones porque no es su perfil, no es lo que le gusta", sostuvo.

"No es lo de él estar en un programa en vivo, ni tener un ida y vuelta. No lo tomé como que fue un mal agradecido. Tengo la mejor con él y le deseo lo mejor. Está todo bien con él", agregó.

Al finalizar, Santiago destacó que Marcos es transparente y se siente cómodo manteniendo un perfil bajo. "Es un excelente tipo. Es lo que vieron. Y la gente lo premió. Marcos no ganó la final pasada, la robó", cerró.