Santiago del Moro sorprendió a Costa en el teatro y le dedicó emotivas palabras: el video

Costa comenzará una gira por el interior del país y sobre el final de la función de jueves, Santiago del Moro le dedicó emotivas palabras: "El equipo maravilloso, quiero felicitar a todos, un jueves la sala llena terminando la temporada. Yo conocí a una persona que ya no está ahí, no sé si decir murió", comenzó.

"Hacía radio con Lizy Tagliani y un día Lizy me dice: 'me voy a hacer temporada en Carlos Paz, tengo una amiga para presentarte'", recordó sobre cómo conoció a Costa.

"Y era alguien que le mandaba chistes a Lizy cuando estaba al aire y a mí esos chistes me causaban gracia y no son de causarme gracia los chistes, esos sí. Y aparece al otro día alguien al aire, que era Gonzalo. Yo le digo: 'cómo te llamas?', 'Gonzalo Costa' me dice. 'Sos Costa'", remarcó el conductor.

"Y ese Costa, que es el apellido del papá, es lo que soñó desde que tiene uso de razón. Ese Costa que todos vemos es el sueño de una niña que soñaba con transformarse en esto. Y es un artista. Y verte a vos hoy, me hace feliz y orgulloso", finalizó Santiago a pura emoción y ante la ovación de la gente.

Mauro Francisco sobre su regreso al teatro junto a Costa: "Es un sueño poder trabajar con ella"

Se reestrenó en el Teatro Premier Costa Presidenta, Balotaje el espectáculo que reúne en un mismo escenario a Costa junto a Pablo Sultani, Mauro Francisco, Victoriano Pololla, Celeste Campos y Damián Bravo en una divertida propuesta teatral dirigida por Roberto Peloni. Con la producción general de Alberto Raimundo para Circus Entertainment, la puesta se sigue llevando la ovación de todos los presentes que colmaron la sala.

En el espectáculo, no falta la risa, baile, canciones y hasta un emotivo cuadro homenajeando al inolvidable Enrique Pinti, una gloria del humor. Llena de desenfado y picardía, pero con la mirada tierna y sensible que la caracterizan, Costa se pone al hombro esta sátira acompañada en el escenario por la experimentada Celeste Campos.

Y los nuevos integrantes, Pablo Sultani, Mauro Francisco, Victoriano Pololla, un grupo de magníficos actores y humoristas que juegan a fondo las pequeñas situaciones que los involucran.

"Me siento muy cómodo, mis compañeros son totalmente solidarios y es un grupo fantásitico. A Costa yo la conozco hace un montón y es divina, es un sueño trabajar con ella. Con Pablo y Celeste también, dos genios. Siempre estuvieron alertas y presentes en los ensayos, siempre disponibles. Estoy muy feliz", destacó Mauro Francisco, que viene de trabajar ultimamente en la exitosa obra Despojo junto a Esther Goris y Fabio Di Tomaso, y en televisión en el unitario que hizo con Leticia Brédice y Romina Richi en la TV Pública, Dos 20.

De esta manera, Costa y su equipo demuestran una vez más su capacidad humorística, su particular forma de transgredir con inteligencia los ámbitos por los que transita y no dejan de agradecer al público por el apoyo de cada función.

“Costa Presidenta, Balotaje” es un encuentro para cantar, bailar y reírte sin parar y se puede disfrutar de viernes a domingos en el Teatro Premier. Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del teatro o por sistema de Plateanet.